AMLO anuncia un millón de créditos más para pequeñas empresas

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó la ampliación de un millón más de créditos a la palabra, de 25 mil pesos cada uno, a pequeñas empresas que han sido solidarias, con el objeto de que puedan enfrentar la contingencia económica provocada por el coronavirus.



"Quiero adelantar que hemos decidió aumentar a un millón de créditos más a pequeñas empresas familiares, en este caso de nuevo un millón a todas empresas que tienen trabajadores inscritos en el Seguro Social y que actuaron con mucha responsabilidad, sobre todo las pequeñas, no despidiendo a sus trabajadores ni quitándoles el salario”.



En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo explicó que a partir del 4 de mayo, vía electrónica, comenzarán a entregarse 25 mil pesos a un millón, a empresas familiares del sector formal e informal.



“Comenzamos lo electrónico para que no se afecte la regla y no haya mucha concentración en las sucursales bancarias, y la siguiente semana que coincidirá con la epidemia, de manera ordenada de acuerdo con el alfabeto de los apellido se van a ir distribuyendo los créditos”.



El director del IMSS, Zoé Robledo, explicó que estos nuevos apoyos serán para las pequeñas empresas que han conservador a sus trabajadores en los últimos tres meses con su salario.



Señaló que se ofrecen créditos a la palabra por 25 mil pesos a pagar en tres años a partir del 4 de mayo en transferencias con una tasa de interés del 6% para las empresas de 1 a 10 trabajadores, de 10 a 20 trabajadores una tasa de 7.5%, de 20 a 50 tasa d 8.5% y más de 50 trabajadores la tasa es de 10%.