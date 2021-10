AMLO apura a universidades públicas; “es tiempo” de regresar a aulas

Este martes el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, “apuró” a las universidades públicas del país a regresar a clases presenciales.Lo anterior debido a que, en su opinión, está comprobado que la reapertura no incrementó las transmisiones de COVID-19.“De nuevo el llamado, reitero, el llamado a universidades públicas, a directivos, maestros, alumnos, para el regreso a clases presenciales. Ya es tiempo y faltan varias universidades públicas que no han regresado a clases”, refirió.El Ejecutivo observó que, en la educación básica, pública y privada, en casi todos los estados hay modelo híbrido o mixto, aunque hizo un llamado a los Estados de Baja California e Hidalgo para que regresan a las aulas.En la conferencia matutina en Palacio Nacional agregó que en Guerrero y Nuevo León está el compromiso de ampliar el número de escuelas que estén abiertas con profesoras, profesores y alumnos.“La verdad siempre termina por imponerse; ha quedado de manifiesto que no hay riesgos para los estudiantes, para los adolescentes, para las niñas, para los niños; toda esta campaña de que se iban a enfermar las niñas y los niños y que por eso no había que regresar ya estamos viendo con hechos de que afortunadamente no hay contagios”.Este martes se informó que Veracruz supera la media nacional en reapertura de universidades, según la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez.