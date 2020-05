AMLO: Aunque me critiquen, insistiré que Fuerzas Armadas estén en seguridad pública

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que, aunque lo critiquen de querer militarizar al país, insistirá en que las Fuerzas Armadas deben de realizar tareas de seguridad pública.



En conferencia de prensa, el Ejecutivo federal indicó que sólo que haya constancia en la violación de derechos humanos podrá rectificar su decisión y señaló que se necesita de la disciplina y profesionalismo del Ejército y de la Marina para enfrentar el problema de inseguridad y violencia, porque "no quiero, lo digo con toda franqueza, que la Guardia Nacional termine como la Policía Federal Preventiva (PFP), porque sería un rotundo fracaso".



"Por eso, aunque me critiquen de que quiero militarizar al país, voy a seguir insistiendo en que nos deben de ayudar las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Estoy convencido de que es necesario y como no tengo problema de conciencia, por eso puedo plantearlo".



"Estoy convencido que la Guardia Nacional tiene que tener relación estrecha con las Fuerzas Armadas, que como se concibió la Policía Militar y la Policía Naval tiene que formar parte de la Guardia Nacional y el mando tiene que estar adscrito a las fuerzas armadas. Eso lo voy a defender y por eso la reforma a la Constitución con un tiempo, si hay constancia de violación de derechos humanos por parte de la Guardia Nacional pues entonces rectificamos pero si no es así, ¿por qué? ¿Sólo por lo ideológico? No”, dijo.



En Palacio Nacional, el mandatario señaló que todos los días está pendiente de que no haya abusos, masacres o violaciones a los derechos humanos



"Y estoy pendiente y además estoy viendo cómo se están adaptando estas dos instituciones a las nuevas circunstancias y nos están ayudando. Eso de entrada, lo digo, lo voy a defender, porque sé que nos conviene a los mexicanos y le conviene a la nación. Es un cambio que se requiere consolidar y no parcharlo, no quedarnos a medias, hay que tomar una definición en esto".



Sostuvo que se tienen que aplicar criterios con juicio práctico para la transformación del país.