AMLO busca borrar al Congreso, advierte oposición

Políticos de distintas fuerzas políticas de oposición acusaron al presidente Andrés Manuel López Obrador de querer someter, borrar y pasar por encima del Congreso de la Unión con la iniciativa que envió este jueves para que en caso de una emergencia económica, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público modifique, sin restricciones, el Presupuesto de Egresos de la Federación.



En tanto, el coordinador de MORENA en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que el decreto de 11 medidas de austeridad del presidente López Obrador, que incluye reducción de 25% al salario y elimina aguinaldo a funcionarios de alto nivel, es una decisión voluntaria de cada servidor público, porque un decreto no puede estar encima de la ley.



“Tendrá que ser voluntaria. Un decreto y lo digo con todo respeto al Ejecutivo, jerárquicamente, constitucionalmente, la ley debe estar por encima de él, si es una ley general, como es la Ley Federal del Trabajo que establece el aguinaldo y el salario como un derecho irrenunciable. Entonces, quienes se sometan a una donación voluntaria es asunto de ellos, en el momento de solidaridad, así lo entiendo yo pero no se puede aplicar el decreto por encima de la ley”, planteó.



El líder nacional del PRD, Ángel Ávila, acusó al presidente López Obrador de quererse aprovechar de la emergencia sanitaria para modificar de raíz el Presupuesto de Egresos de la Federación; explicó que es normal que existan reasignaciones y hasta es común que se hagan de manera discrecional pero lo que busca es borrar las facultades de los diputados y “usar el dinero como le plazca”.



El exsubsecretario de la Secretaría de Hacienda y diputado federal del PRI, Fernando Galindo, dijo que la iniciativa del Titular del Ejecutivo fomenta, en nombre de la crisis, discrecionalidad del gasto y “borra las facultades de la Cámara de Diputados. La ley ya establece el marco de actuación cuando se presentan estas contingencias”.



Por su parte, la diputada federal Martha Tagle (MC) dijo que con esta iniciativa se le dan facultades extraordinarias a la Secretaría de Hacienda para que pueda discrecionalmente modificar el presupuesto.



La bancada del PAN en San Lázaro, que encabeza Juan Carlos Romero Hicks, aseguró que la emergencia por el COVID-19 nunca justificará que las atribuciones de la Cámara de Diputados quieran ser usurpadas por el Poder Ejecutivo. “La asignación de presupuesto es nuestra facultad, por eso insistimos en sesionar vía remota y aprobar los temas importantes para México”.



En tanto, la coordinadora del PRD, Verónica Juárez, dijo que de aprobarse la iniciativa del Presidente, le daría facultades para hacer y deshacer con el presupuesto de la Federación.



El diputado del PRD Antonio Ortega dijo que la iniciativa del Presidente de la República está plagada de irregularidades, ilegalidades e ignorancia jurídica, pone en entredicho ya no sólo al Ejecutivo, sino al área jurídica de la Presidencia y a la Secretaría de Gobernación, que deberían ayudarle a procesar legalmente sus ocurrencias.



“Lo que pretende es remediar una falta legal, un atropello constitucional que quiere hacer a un Poder que, constitucionalmente, tiene la exclusividad de definir el presupuesto y el gasto y, por lo tanto, en el cumplimiento del principio del equilibrio de poderes el Presidente no puede instalar en el Ejecutivo una nueva facultad y menos de este tamaño”.