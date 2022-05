AMLO, como Salinas, ni nos ve ni nos oye: Consejo Regional del Café de Coatepec

"López Obrador, en tema de café, se parece a Carlos Salinas cada vez, ni nos ve ni nos oye", declaró el presidente del Consejo Regional del Café de Coatepec al hablar sobre la situación actual cafetalera.Cirio Ruiz González, presidente del Consejo Regional del Café de Coatepec, comentó que la cafeticultura se encuentra en un momento definitorio y, aunque hay compromiso por parte del Presidente para revisar las importaciones, el plan de desarrollo no se ha cumplido.En ese sentido sostuvo que se debe aprobar e iniciar con la Ley de cafeticultura que ya fue presentada con apoyo de la senadora Susana Harp, la cual es la única Ley con la que están de acuerdo las organizaciones cafetaleras, ya que también fueron presentadas otras por Monreal y Olga Sánchez Cordero.En otros aspectos, mencionó que desde la actual administración se les ha hecho a un lado a cafetaleros, ya que existía una buena relación con el gabinete anterior, especialmente con la Secretaría del Medio Ambiente, Secretaría de la Reforma Agraria y Secretaría de Economía, pero se afectó cuando hubo cambio de gabinete."Hacer eso nos hizo a un lado. Algunos dicen que fue como una especial de golpe de estado técnico a la agricultura o la cafeticultura, ayer acabo de declarar: López Obrador en tema de café, se parece a Carlos Salinas cada vez, ni nos ve ni nos oye", dijo.Además, reconoció que existe una buena política de atención individual, sin embargo la política pública como las importaciones no son las correctas, ya que se importa café de mala calidad y de exporta de buena calidad."Se importa más barato porque no tienen poder adquisitivo los mexicanos para comprar un café bueno como el mexicano. Eso es inadecuado, porque hay países que tienen un poder adquisitivo menor al de los mexicanos y toman bueno", agregó.En este ámbito, exhortó a las autoridades a no favorecer compañías grandes e industriales y aceptar las propuestas que mejorarían las condiciones cafetaleras."Yo creo que propuestas hay que cambian políticas públicas cafetaleras, pero no se quiere, porque se ha favorecido y se sigue favoreciendo a las compañías compradoras y los industriales", concluyó.