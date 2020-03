AMLO, con 57.1% de aprobación; mujeres lo apoyan menos

Han transcurrido 15 meses desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia de México y mantiene una aprobación de 57.1%, de acuerdo con la medición de El Universal realizada del 24 de febrero al 1 de marzo de 2020.



Pese a mantener una aprobación positiva entre gran parte de la población, sus niveles de desaprobación se han incrementado en el último año. Al comienzo de su mandato era reprobado por 17.6%, 15 meses después se encuentra en 29.8%, lo que representa un aumento de 12.2%.



Al realizar un análisis de la evaluación del Presidente de México entre segmentos de la población, quienes le dan una mejor calificación son los simpatizantes de MORENA, 89.5%; los adultos de 60 años o más, con 62.3%; los hombres, 60.3%, y los jóvenes de 18 a 29 años, 58.8%. Por el contrario, quienes lo reprueban son los simpatizantes del PAN, 57.3%; las personas que no coinciden con ningún partido, 35.2% y la gente de 30 a 39 años con 33.3%.



Un 56% de la población considera que el Presidente ha demostrado capacidad para resolver los conflictos del país; sin embargo, esta percepción presenta una caída de 8.7% con respecto a la última medición. Para 66.2%, los líos lo han rebasado.



La población empieza a mostrar signos de desconfianza y a pensar que el Presidente no cumplirá sus promesas de campaña. Sólo 41.5% considera que lo hará. Si contrastamos este resultado con el obtenido en la encuesta de agosto de 2018 unos meses después de la elección, hay una pérdida en la confianza de los entrevistados de 23%.



Otro dato muestra por qué la disminución de la aprobación presidencial, y es que en la actualidad 43.3% piensa que México mejorará con Andrés Manuel López Obrador como presidente, y 24.5% siente que empeorará, lo cual revela un crecimiento de 10.52% con respecto a lo que se mostraba en diciembre.



Los ciudadanos otorgan una calificación aprobatoria de 6.53 al Presidente, pero continúa su decremento conforme avanza su gestión. Un 83.1% de los entrevistados al evaluar a López Obrador lo hacen considerando su desempeño y 5.7% basados en su personalidad.



Cinco de cada 10 ciudadanos siguen las conferencias mañaneras, y 21.7% de las personas están muy en desacuerdo que el mandatario las utiliza para distraer a la población.



Pese a la disminución de la aprobación en los últimos meses, 52.3% de la población opina que 15 meses no son suficientes para evaluar al gobierno, y 57.4% indica que se debe ser paciente para exigir resultados.



La inseguridad persiste en la percepción de las personas como el principal problema del país, con 65.7%; crisis económica, 7.6%; corrupción, 7.1%; desempleo, 4.5%, y feminicidios, con 2.7%.



Entre los logros que se reconocen figuran: programas sociales, con 26.3%; combate al robo de combustible, 14.4%; lucha anticorrupción, 7.5%; Guardia Nacional, 5%, y combate a la pobreza, 4.7%.