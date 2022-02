AMLO condena invasión de Rusia a Ucrania; pide respeto a la soberanía de los pueblos

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró México condena la invasión de Rusia a Ucrania –o de cualquier potencia–, porque tiene que ver con nuestra historia y está en los principios de política exterior que establece nuestra Constitución.“Esa es la postura, en este caso de Rusia pero lo mismo de si trata de China o de Estados Unidos, queremos que se respete la independencia de los países, la soberanía de los pueblos”.En su conferencia de prensa, en las instalaciones del 29 Batallón de Infantería de Colima, el jefe del Ejecutivo dijo que México actúa apegado a lo que establece el artículo 89 de la Constitución, no intervención autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias.“Lo que se planteó ayer se da en este marco y en una situación especial que tiene que ver con nuestra historia, nosotros vinculamos la no intervención a no participar en decisiones de otros países en ningún terreno, que no haya financiamiento de pases extranjeros contra un gobierno legal y legítimamente constituido, que no haya espionaje y se respete la soberanía de los pueblos y desde luego lo extremo en el intervencionismo son las invasiones militares, que nosotros hemos padecido”.Recordó que a lo largo de su historia, México ha padecido las invasiones de España, Francia y Estados Unidos.El Presidente López Obrador dijo que esa será la postura que México llevará ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del cual es miembro.“Ayer le recomendé al secretario de Relaciones Exteriores (Marcelo Ebrard) que como pie de página se estableciera la propuesta de México de rechazar, condenar cualquier invasión de cualquier potencia. Esa es la postura, en este caso de Rusia pero lo mismo si trata de China o de Estados Unidos, queremos que se respete la independencia de los países, la soberanía de los pueblos”.