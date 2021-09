AMLO confirma salida de Julio Scherer del Gabinete

Al señalar que es “como mi hermano” y al brindarle un aplauso por su desempeño, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó esta mañana la salida de Julio Scherer Ibarra de la Consejería Jurídica de Presidencia para reincorporarse a sus actividades como abogado y anunció que María Estela Ríos González será la nueva Consejera Jurídica de Presidencia.



En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal destacó que Scherer Ibarra le ayudó en estos tres primeros años de administración, pues indicó que ayudó a elaborar las iniciativas de reforma constitucionales para garantizar las pensiones para adultos mayores y con discapacidad, así como la creación de la Guardia Nacional.



“Primero quiero dar a conocer que el licenciado Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico del Ejecutivo federal, ha decidido dejar el cargo y el encargo, porque va a reincorporarse a sus actividades como abogado. Julio es como mi hermano, nos ha ayudado mucho. Él es parte de este proceso de transformación”.



“En el tiempo que se desempeño como consejero se hizo cargo de elaborar las iniciativas de reforma a la Constitución para ajustar el marco jurídico a nuestro proyecto de transformación del país. Gracias a Julio se llevó acabo la reforma del artículo cuarto de la Constitución. Esa reforma fue elaborada por Julio Scherer. Lo mismo, él fue quien elevó a rango constitucional el castigo por corrupción porque desde la época de Carlos Salinas de Gortari la corrupción no era delito grave, se había modificado en ese entonces el Código Penal, entonces se hablaba del combate a la corrupción, se hablaba de organismos anticorrupción pero todo era una farsa, no se podía porque no se podía juzgar delincuentes de cuello blanco, no era delito grave la corrupción”.



“A otra cosa mariposa”, dice Andrés Manuel López Obrador sobre Scherer



En Palacio Nacional, el Presidente López Obrador señaló que Julio Scherer también ayudó a su gobierno en la creación de la Guardia Nacional y para que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Marina (SEMAR) realizarán tareas de seguridad púbica.



“Julio nos ayudó con la creación de la Guardia Nacional que requirió de una reforma constitucional, para que tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina pudieran ayudarnos en tareas de seguridad pública”.



“Por eso creo que dijo ya ayuda bastante y a otra cosa mariposa, entonces le agradecemos mucho”, señaló para inmediatamente brindar aplausos a su ahora exconsejero.



María Estela Ríos, nueva Consejera Jurídica de la Presidencia



En el salón Tesorería, el Mandatario federal anunció que invitó a ocupar la Consejería Jurídica de Presidencia a María Estela Ríos y recordó que ella trabajo con él cuando fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal.



“He tomado la decisión de invitar como consejera jurídica a quien ya me ayudó también como consejera jurídica cuando me desempeñé como jefe de gobierno en la Ciudad de México, María Estela Ríos González”, informó.



Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó el martes su renuncia a su puesto en el gabinete, informaron fuentes a EL UNIVERSAL.



No obstante y pese a que aparentemente habría decidido separarse de éste para dedicarse a actividades privadas, no fue aceptada por el Presidente López Obrador.



Este hecho ocurre a unos días de que Olga Sánchez Cordero dejara la Secretaría de Gobernación para reincorporarse como senadora, además de suceder tras el Tercer Informe de Gobierno.