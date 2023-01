AMLO considera que Cuauhtémoc Cárdenas pasó a ser su adversario político

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que Cuauhtémoc Cárdenas pasó a ser parte de sus adversarios al asumir los planteamientos de la plataforma “Colectivo por México”, que ayer fue presentada, pues aseguró que ante el momento que vive el país “es estar con el pueblo o con la oligarquía. No hay más”.En conferencia de prensa y a pregunta expresa, el jefe del Ejecutivo Federal afirmó que los integrantes de dicha agrupación tienen todo su derecho de manifestarse y aseguró que están en contra de su Gobierno, de la 4T, y la calificó como “una especie de ala moderada del bloque conservador”.Afirmó que es muchísimo mejor saber quiénes son los adversarios que enfrentar a simuladores.“Están en su derecho de manifestarse, de agruparse. Están en contra de nosotros, de la transformación del país, de lo que estamos haciendo con millones de mexicanos. Pero están en todo su derecho de expresarse, de manifestarse. Nosotros estamos obligados a garantizar el derecho a disentir y la gente, los ciudadanos, pues son los que al final deciden. Siempre es así en la democracia.“Es normal. Es que tiene que ejercer su derecho de manifestar y no están de acuerdo con nuestro proyecto de transfiguración. Están más cerca del bloque conservador, es una especie de ala modera del bloque conservador. Pero así ha sido siempre cuando se lucha por un cambio verdadero, cuando no se opta por la simulación, por el gatopardismo.“Es muchísimo mejor saber quiénes son realmente los adversarios que enfrentar a simuladores”, dijo.¿Considera a Cárdenas como parte de sus adversarios?, se le preguntó.“En política sí, si él asume esta postura de este tipo. Lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento. Pero estamos viviendo un momento de definiciones y esta ancheata está muy angosta, no hay para donde hacerse. Es estar con el pueblo o con la oligarquía. No hay más; no hay justo medio”, respondió.Ayer lunes, ciudadanos, legisladores, académicos y excandidatos presidenciales presentaron la plataforma “Colectivo por México”, con el objetivo de promover un diálogo nacional ciudadano y para defender la democracia.En Palacio Nacional, el Mandatario federal recordó que Melchor Ocampo que los moderados no eran más que “conservadores más despiertos”.En el salón Tesorería se le insistió al presidente López Obrador de los motivos por los que considera al ingeniero Cárdenas como su adversario; sin embargo, evitó responder pues manifestó que “no voy a engancharme con eso”.Presidente, ¿por qué considera a Cuauhtémoc Cárdenas como adversario?, se le cuestionó.- No voy a engancharme en eso–, respondió.