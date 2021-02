AMLO critica a intelectuales que le solicitaron detener obras

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que “los intelectuales” no sepan que con las obras de infraestructura se generan miles de empleos y pidan que las detenga de manera temporal.



“¿Qué no saben estos intelectuales, que son hasta historiadores, lo que han significan las obras de infraestructura en el país, los empleos que se generaron cuando en las distintas épocas históricas se construyeron los ferrocarriles nacionales? ¿Qué no saben lo que significa el construir una refinería, el construir una obra de infraestructura?”



En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo reiteró que no puede parar la construcción del Tren Maya, el Tren del Istmo y la refinería de Dos Bocas, Tabasco, porque eso significa empleos.



“No podemos, como quieren nuestros adversarios -los intelectuales conservadores, defensores de régimen de corrupción-, (parar) las obras del Tren Maya, Tren del Istmo, la refinería de Dos Bocas. Imagínense, no va a haber fuentes de empleo. Cuánto trabajo se genera en la construcción del Tren Maya”.



El Presidente López Obrador puso de ejemplo su natal Tabasco, que por décadas tuvo decrecimiento económico y era de los Estados con mayor desempleo, con la política para rescatar el sureste y la construcción de la Refinería de Dos Bocas, a pesar de la pandemia y la pérdida de empleos, el año pasado estuvo entre los tres Estados con mayor número de empleos generados en el país.