AMLO critica concesión del puerto de Veracruz… pero hizo lo mismo con Tren Maya

Con el Tren Maya, la administración de Andrés Manuel López Obrador concesionó a la empresa de Gobierno Fonatur dicha línea de transporte por 50 años, prácticamente bajo el mismo esquema que se hizo con la Administración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER), modelo que el Presidente ahora cuestiona y señala de corrupción Lo anterior lo evidenció en entrevista el abogado especialista en Derecho Constitucional y Administrativo, Luis Rodríguez Alemán, quien expuso que a partir de dicha declaración el propio Gobierno del Estado ha incurrido en contradicciones.Expuso que ahora el gobernador Cuitláhuac García Jiménez respaldó una revisión de los contratos de APIVER argumentando que lo más que reciben los ciudadanos del puerto es “ir de paseo al malecón y ver un gran barco” Sin embargo, para que se genere una redistribución de la derrama económica que generan las instalaciones portuarias, primero hay que modificar el pacto fiscal entre la Federación y los Estados, medida a la que el mandatario veracruzano se ha opuesto públicamente.“Es incorrecto decir que el Puerto de Veracruz no genera beneficios para el Estado, ya que durante todo este proceso que lleva la ampliación de la capacidad operativa del puerto se generan empleos directos, indirectos, así como inversión”, opinó el experto con relación a la postura del Ejecutivo estatal.Sin embargo, el abogado coincidió en que la revisión de los contratos se trata de una medida adecuada, misma que debe ir acompañada de una redistribución de los recursos que envía la Federación a las entidades.Refirió que en su momento, la prorroga que extendió el contrato a 100 años fue necesaria por la propia ampliación de las instalaciones portuarias, pues los permisos de cesión no podrían ser mayores a los del término de la concesión.El abogado lamentó la confusión que generó el Presidente al señalar que se implementó una “privatización simulada” con APIVER, así como su anuncio de buscar una revocación.Explicó que el acta constitutiva de APIVER señala que el 99.8 por ciento de las acciones de capital social fijo corresponde al Gobierno Federal y el .2 por ciento restante a BANOBRAS.“Por cuanto hace al capital social variable, esas son las acciones con las que el Gobierno Federal le permite generar inversión que pueda apalancar proyectos de gran calado, como lo que está sucediendo ahora con relación a la ampliación que está pactada a culminarse hasta el 2030”, señaló el abogado.El abogado Luis Rodríguez Alemán dijo que los contratos de APIVER son similares con los de “Fonatur Tren Maya” en muchos aspectos, pues es la empresa paraestatal que operará y explotará la vía férrea y prestará el servicio público de transporte de carga, así como el de pasajeros por 3 décadas.“Esta empresa se rige con la Ley Federal de entidades paraestatales; la diferencia es que APIVER está sectorizada a la Secretaría de Comunicaciones y FONATUR estará sectorizada a la Secretaría de Turismo; pero si uno revisa la cesión, se da cuenta que se otorgó por un plazo de 50 años”.“Estos permisos brindan certeza jurídica a los actores económicos relacionados con esta inversión; para la gente esta figura jurídica no es ajena, insisto, el Tren Maya va a operar con estas características”.Además, añadió que en el caso de la Administración Portuaria Integral de Dos Bocas opera con la misma figura jurídica que APIVER.Luis Rodríguez Alemán coincidió que la corrupción debe de eliminarse de cualquier ámbito, por ello es una buena medida verificar si existió en APIVER y de ser necesario ir por una revisión de la Ley de Coordinación Fiscal para generar un mayor beneficio del puerto para Veracruz.Aseguró que el pacto va más allá de ayudar al Estado a saldar su deuda, pues el objetivo es que la Federación beneficie a las entidades que necesitan de una inyección de recursos, especialmente en el sureste del país, tal y como lo ha prometido el propio López Obrador.“Es prudente que se haga una revisión de las concesiones (…) pero esto es distinto, es revisarla, revocarla de tajo; es un mensaje equivocado a la inversión privada porque el puerto de Veracruz tiene un proyecto de ampliación que involucra a muchas empresas privadas”.“El plan de coordinación fiscal es necesario, fue un proceso histórico y Veracruz es una de las entidades que cuando se planteó el esquema hoy parece no beneficiarse como debería, por ello la revisión es necesaria, no se ataca a la Federación, se pide una repartición equitativa”, declaró el abogado.