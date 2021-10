AMLO cuestiona a jueces por permitir construcción de Torre Centro

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que sí apoyará la petición que hicieron ciudadanos veracruzanos para que se detenga la construcción de la “Torre Centro” en el puerto de Veracruz, por lo que pidió al Poder Judicial que realice una revisión respecto a la actuación de los jueces que autorizaron la construcción, ya que acusó influyentismo.“Vamos a apoyar porque en efecto no se debió dar este permiso para construir ese edificio con tanta altura aquí en el Centro Histórico, en ningún Centro Histórico del país pero imagínense en el Centro Histórico de Veracruz, lo que significa, es toda la historia de México”, cuestionó el Mandatario federal.A los inversionistas, dijo, se les dieron los permisos “por influyentismo” para construir el edificio al que calificó como “feo, horrendo y ahora con acciones leguleyas quieren seguirlo, quieren continuarlo”, mencionó.En su conferencia de prensa, desde el puerto jarocho, pidió respetuosamente a los jueces del Poder Judicial “que estén pendientes”, cuestionando el por qué permiten que se construya una torre que afecta el paisaje urbano y colonial del puerto.“Entran los barcos, estás en el Malecón y lo primero que se ve es ese adefesio y el faro y el malecón que lo construyó Porfirio Díaz y la Fortaleza de San Juan de Ulúa, de la época colonial, eso no tiene ninguna importancia, no, hay que cuidar nuestro patrimonio histórico, cultural”, insistió.Cabe recordar que el grupo Civilistas Veracruzanos, a propósito de la visita del Ejecutivo mexicano al Puerto, solicitó “que se intensifiquen las acciones legales para suspender la obra”.Y “que la Consejería Jurídica de la Presidencia revise si los pasos seguidos por las dependencias para la suspensión de la obra no son más que simulaciones que otorgan la ventaja a los constructores y que se estudien todas las posibilidades para que por la vía legal se detenga la obra y se repare el daño”.Por ello, López Obrador, al exponer que “el que no sabe de dónde viene, no sabe hacia dónde va”, recordó que en San Juan de Ulúa se dio la expulsión de los españoles para hacer valer la Independencia de México, por eso se conmemoraron los 200 Años de la Armada nacional.“La Armada de México y Veracruz son sinónimos, cuatro veces heroico el puerto de Veracruz por la expulsión de los españoles en 1825, por enfrentar a los franceses la vez que nos invadieron en 1838, la llamada Guerra de los Pasteles”, recordó.En este sentido, expuso que en 1847, el puerto defendió al país de la invasión estadounidense luego de perder la mitad de su territorio y en 1914, cuando ocurrió otra invasión del vecino del norte, “aquí dan su vida los veracruzanos, hasta comerciantes, incluso extranjeros, españoles, libaneses y desde luego los marinos”.Además, rememoró que en 1853, Benito Juárez estuvo preso por oponerse a la dictadura santanista y seis años después, en este mismo territorio, él promulga las leyes de reforma.Dijo que posteriormente, en 1914, Venustiano Carranza puso fin a la esclavitud en México con la liberación de los peones que había en las haciendas y posteriormente, en 1916, ocurrió la promulgación de la Ley Agraria.“Entonces cuánta historia y de repente, éstos que ni siquiera saben la importancia de la historia de Veracruz, porque además querían que desapareciera la historia. Nada más piensan en el negocio y hacer un edificio que afecta toda la arquitectura colonial y también porfirista”, criticó una vez más.