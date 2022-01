AMLO da positivo a COVID-19; "permaneceré en aislamiento"

Luego de informar que se haría una prueba COVID para descartar coronavirus porque amaneció ronco y creía que era gripe, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que dio positivo por segunda vez a COVID-19. Dijo que se mantendrá en aislamiento.“Lamento informarles que estoy contagiado de COVID-19. Los síntomas son leves, pero ya estoy en tratamiento médico. Como siempre, soy optimista. Saldremos adelante todos”, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador el 24 de enero de 2021, casi un año después del inicio de la pandemia por el virus SARS-Cov-2 en México.Ante la recuperación por coronavirus de López Obrador, la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, relevó al presidente de México en las conferencias mañaneras de Palacio Nacional.“Yo estaré pendiente de los asuntos públicos desde Palacio Nacional”, expresó López Obrador en esa ocasión en redes sociales.Dos semanas después, el 8 de febrero, López Obrador regresó al Salón Tesorería a encabezar sus mañaneras porque, dijo, “afortunadamente” salió adelante “para continuar luchando”.“Primero, agradecerle a todos los mexicanos, mujeres y hombres, que se preocuparon por mi enfermedad, por mi contagio de COVID.“Agradecer también a muchos amigos del extranjero y a todo el pueblo de México, mujeres, hombres, que expresaron su deseo de que me recuperara y que saliera adelante. Agradecerles sus bendiciones, sus rezos, sus buenas vibras, sus buenos deseos a todos.“Y como decía José Martí, amor con amor se paga. Estamos de nuevo de pie y en lucha. Vamos a continuar con la transformación, con el proceso de transformación, que es fundamental para México el que podamos acabar con la corrupción, para que de esta manera se moralice nuestro país y podamos vivir con bienestar y con felicidad”, expresó el año pasado López Obrador tras recuperarse de COVID-19.López Obrador contó que salió “sano” del coronavirus gracias “al Creador, a la naturaleza y a la ciencia”.Destacó que fue bien atendido y de manera oportuna, además que participó en un proceso de investigación para personas que ese entonces tenía COVID-19.“Entonces, acepté formar parte de las personas que están sujetas a investigación probando ciertos tratamientos y me empezaron a aplicar antiviral, un medicamento antiviral, desde el lunes, y desinflamatorios; y afortunadamente dio buenos resultados.“Estuve con molestias, lo que ya todo mundo que ha padecido esta enfermedad sabe, los dolores de cuerpo, afortunadamente poca temperatura, y fui saliendo en la medida que me aplicaron el tratamiento y que empecé también a ejercitarme, a caminar, a hacer ejercicios de respiración y afortunadamente salí adelante”, describió.“Quiero agradecerles mucho a los médicos, todos de instituciones públicas. Todos los mexicanos o la mayoría de los mexicanos sabemos lo que son los institutos de salud; en este caso, han estado ayudando mucho en la recuperación de enfermos de COVID. Agradecerles bastante a los médicos, a las enfermeras -que se me pasó aquí poner sus nombres- porque me trataron muy bien.“Independientemente de su profesión, yo tengo la dicha enorme de contar la simpatía de muchos trabajadores de la salud y de mucha gente del pueblo, entonces sí me dieron un tratamiento, vamos a decir, especial, por el afecto, por el cariño con que me trataron”, apuntó.Este lunes 10 de enero, a la espera de un resultado para descartar si tenía Covid-19 porque amaneció “ronco” y creía que tenía gripe, el presidente López Obrador exhibió en su conferencia mañanera un “decálogo” que el escritor Pedro Miguel compartió en redes sociales sobre “las recomendaciones oficiales ante la nueva ola de la pandemia”.“Si se vacunaron y se enferman de algo que parece COVID, asuman que es COVID”, leyó el presidente López Obrador en su mañanera, a la que asistió ronco.“Tomen paracetamol, permanezcan en su casa, aíslense y eviten contagiar a otras personas. En la gran mayoría de las personas vacunadas, la variante ómicron es un covidcito”, también leyó el Presidente.En otro punto escrito por Pedro Miguel, López Obrador leyó: “Sigan usando cubrebocas, observen la sana distancia, tosan o estornuden en el ángulo interior del codo, lávense las garras y en la medida de lo posible, eviten las aglomeraciones”.