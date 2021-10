AMLO defiende a titular de SCT por Pandora Papers; afirma que fue “transado”

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió al titular de la SCT, Jorge Arganis Diaz Leal, quien -dijo- fue “transado” con un fondo de inversión y aparece en la lista de Pandora Papers, que exhibe a funcionarios y empresarios mexicanos que colocaron recursos en paraísos fiscales.En su conferencia de prensa, en la Escuela Militar de Sargentos, el titular del Ejecutivo dijo que en el caso del exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer; el senador Armando Guadiana (MORENA) y la pareja del titular de CFE Manuel Bartlett, Julia Abdala, ellos no forman parte del gobierno y tendrán que aclarar.“Son muchos, 3 mil pero fíjense lo que son las cosas, eso es lo que son las cosas, son 3000 y salen tres, hasta en los periódicos donde los dueños de los medios están en las listas sacan tres nada más: Arganis, Julio Scherer y a la esposa del licenciado Bartlett; y Guadiana”.“Yo estaba enterado que iba a salir esta investigación porque el Secretario Arganis me dijo que estaba preocupado sobre un dinero que depositó en un fondo y fue al extranjero y ese dinero inclusive se lo robaron, lo transaron y no sólo a él sino a varios”.El Presidente López Obrador difundió un mensaje de WhatsApp que le envió en titular de SCT, donde le explica que se trata de 3 millones de pesos de acciones que cobró al retirarse de ICA en 1998.“Fui defraudado por Stanford Trust Company al igual que muchos inversionistas en el mundo”, señala el mensaje.El Presidente López Obrador insistió en que todos deben ser investigados por el UIF, SAT y Procuraduría Fiscal pero pidió esperar a que salga toda la información sobre los montos de las transacciones, en qué año se llevaron a cabo y el origen de esos recursos.