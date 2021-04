AMLO “deja hacer” a los cárteles, los ve como distracción: Exembajador de EU

El exembajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, considera que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha adoptado frente a los cárteles del narcotráfico una actitud de “dejar hacer, dejar pasar”, porque los considera una “distracción” respecto de su agenda, que prioriza los programas sociales.



En una mesa redonda el pasado 20 de abril, organizada por el American Ambassadors Council, Landau consideró que López Obrador “tiene una agenda doméstica muy ambiciosa que es, en su mayoría, sobre programas sociales. Quiere esta gran sociedad en México y ve a los cárteles, si se me permite la analogía, como su Vietnam, que lo ha sido para algunos de sus predecesores”.



A decir de Landau, quien dejó el cargo en enero pasado con el cambio de administración en Estados Unidos, López Obrador ve a los cárteles “como una distracción para el enfoque en su agenda. Ha adoptado una actitud de laissez fair (dejar hacer, dejar pasar) hacia ellos, lo cual es problemático para nuestro gobierno, obviamente y creo que es un gran problema para México”.



Mencionó, como ejemplo del poder de los cárteles, el ataque del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) contra el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en junio pasado, en la capital mexicana. “Nunca había habido, creo, un ataque tan descarado en el corazón de la Ciudad de México”.



Y advirtió que los cárteles, como ya han repetido otras instancias en Estados Unidos, “tienen control efectivo sobre grandes partes del territorio: 35% o 40%”.



López Obrador, continuó, “es muy insistente en que quiere evitar un conflicto abierto”.



Recordó también la captura de Ovidio Guzmán, uno de los hijos del “Chapo”, en 2019, que desató una balacera que terminó con el Presidente optando por liberar a Ovidio.



“No tienen una gran fuerza policial en México, así que muchas acciones son realizadas por el Ejército”, señaló Landau, quien explicó que López Obrador decidió que liberaran al hijo del capo mexicano “porque no querían un mayor derramamiento de sangre”.



La realidad, dijo Landau, es que el Ejército Mexicano se vio “rebasado en potencia de fuego”. Expresó que, de hecho, una de sus preocupaciones como Embajador era cómo detener “el flujo ilegal de armas de nuestro país” a México, “que permite a los cárteles estar armados hasta los dientes”.



Los cárteles, advirtió, son una “amenaza real para ambos países” pero el problema es que Estados Unidos no puede actuar por su cuenta en otro país.



“Los mexicanos son muy nacionalistas, el Gobierno no dejará que entren los estadounidenses para hacerse cargo de los cárteles”. El hoy expresidente Donald Trump, recordó Landau, ofreció eso, literalmente.



Landau también habló de cómo López Obrador llegó a la presidencia de México. Desde su punto de vista, “está capitalizando que el PAN fracasó en tomar la escoba y 'limpiar la casa' en México”. Y eso era lo que los mexicanos exigían, señaló, tras los gobiernos del PRI.



El Presidente, describió Landau, es “totalmente una creación de la política doméstica mexicana. Trump no tuvo que ver con el ascenso de López Obrador al poder”. Llegó a la Presidencia, insistió, por el fracaso del PRI y el PAN y “no hubo un cambio sustancial”.



Los mexicanos, dijo, estaban hartos de la corrupción y “se volcaron hacia López Obrador, que es como el candidato eterno…, compitió muchas veces. Y ofreció un cambio verdadero y les está dando un cambio significativo”.



Landau confesó que en su primera reunión con López Obrador, éste le dijo ser “un Presidente doméstico. No estoy realmente interesado en los asuntos internacionales. Creo que la mejor política exterior es una buena política doméstica”.



El exembajador opinó que el Presidente Mexicano “ha sido muy honesto con eso” y eso, consideró, lo diferencia del hoy fallecido exmandatario venezolano, Hugo Chávez.



“Cualesquiera que sean los defectos de López Obrador, ciertamente no está interesado en jugar un gran papel en el escenario internacional”.