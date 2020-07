AMLO desdeña el cubrebocas mientras Sheinbaum lo hace obligatorio, critica Alcalde de Orizaba

El alcalde de Orizaba, Igor Rojí López, lamentó que la epidemia del COVID-19 vaya en aumento y sobre todo que las autoridades no coincidan en sus perspectivas y datos sobre el tema del Coronavirus.



“El discurso es contradictorio entre las autoridades federales, estatales y municipales, lo cual provoca una confusión entre los ciudadanos. El presidente Andrés Manuel asegura que el cubrebocas no protege tanto pero la jefa del Gobierno de la Ciudad de México pide que sea de uso obligatorio”.



De igual forma, apuntó que se siguen sumando casos todos los días en la ciudad pero no se sabe si podría ya estarse en el pico de la pandemia.



“Se ha dicho que desde mayo era la curva epidemiológica, luego que en junio y después en julio pero siguen aumentando los casos y no sabemos cuándo se alcanzará el pico”.



Por ello, pidió que los orizabeños sean responsables ante esta epidemia y la nueva realidad pero de esta última dijo que la gente está saliendo mucho de su casa y no está tomando las medidas preventivas.



"No queremos que el repunte que tiene Orizaba en casos termine en defunciones. Ya hemos repartido 190 mil cubrebocas y emprendido acciones porque este virus no es un invento, es una realidad y cada vez tenemos más personas cercanas con el virus".



Hasta el momento dijo que Orizaba no ha recibido recursos para poder atender el tema del COVID-19, sino que se ha hecho con recursos propios.



Este lunes, el Alcalde entregó una donación de 2 mil 500 botellas de agua para los trabajadores del Hospital Regional de Río Blanco que está en las áreas COVID-19, pues estos requieren de estar hidratados ante las jornadas largas que tienen y el uso del equipo de protección que los hace sudar mucho.



Rojí López se comprometió a que cada quincena se dará una dotación similar de líquido a estos profesionales que están atendiendo pacientes con Coronavirus.