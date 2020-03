AMLO encarna un gobierno profundamente patriarcal: Secretaria General del PRI

El presidente Andrés Manuel López Obrador, encarna un gobierno profundamente patriarcal, aseguró la secretaria general del PRI, Alma Carolina Viggiano, y prueba de ello es el recorte presupuestal para programas de apoyo a la mujer.



Por tanto, no es feminista como dice ser, de lo contrario no afectaría a las mujeres al despojarlas de apoyos sociales como el de salud reproductiva, cáncer, proyectos rurales y guarderías.



"Yo no creo que sea un presidente feminista, yo creo que más bien encarna a un gobierno profundamente patriarcal", señaló.



Al participar en el foro "Liderazgo político de las mujeres", afirmó que los programas sociales son parte de las políticas públicas para abonar a la equidad de género.



Las reformas no son suficientes y la reducción de los presupuestos evidencia que no hay interés por las mujeres.



"No es suficiente el discurso ni las reformas legislativas, tiene que estar acompañado de programas, de presupuestos para que puedan modificar las cosas (..) disminución de presupuesto significa que no les interesa", dijo.



Tras señalar que es una de las tantas mujeres que han sido víctimas de la violencia de género y acoso, precisó que en el PRI se investigan denuncias por estos delitos al interior del partido.



"Estamos en el desahogo de pruebas en ese tipo de cosas de requisitar algunas cuestiones y pronto estaremos resolviendo. Si tenemos de este tipo. Son de violencia política de género, de acoso".



Llamó a que todas denuncien estos casos de agresión.