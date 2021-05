AMLO está comprometido con “que exista auténtica democracia”: Cuitláhuac

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó que anteriormente los gobernantes sí “metían las manos” en la elección para “pervertirla”, pero ahora su administración garantiza una elección democrática, lo que implica acabar con la compra del voto.



Al cuestionarle sobre la declaración del Presidente de la Repúblúca en la conferencia de prensa matutina de este martes sobre que seguirá denunciando presuntos fraudes electorales porque no puede ser cómplice, el mandatario veracruzano dijo que se debe contextualizar la respuesta del Ejecutivo federal.



“Se debe terminar con ese flagelo, el pasado antidemocrático pervertidor del voto ciudadano, desde los Ejecutivos, es decir, desde la Presidencia de la República, desde los Gobiernos de los Estados, eso es lo que se hacía, se compraba el voto”, dijo en conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno.



Apuntó que la entrega de despensas y el ofrecimiento de dinero eran “al por mayor”, por ello comentó que no hubiera imaginado que fuera un descaro de algunos candidatos de hacer tan publicó la compra del voto.



García Jiménez expuso que la Fiscalía General de la República (FGR), anunció que habría una investigación por la presunta compra del voto en otro Estado, acción que también aprobó.



“Esperemos que siga actuando así la FGR y sí es compromiso tanto del Ejecutivo Federal, el Presidente, como de un servidor será en ese sentido, estar siguiendo el proceso electoral para garantizar que exista una auténtica democracia, legítima también”, destacó.



El mandatario veracruzano reiteró que con la firma del Acuerdo Nacional por la Democracia, los Ejecutivos de los Estados se comprometieron a cuidar la actual elección y que ésta sea ejemplar, democrática, limpia y donde todos los actores políticos y quienes se postulan como candidatos tengan un mensaje a la población, para que posteriormente emitan su voto.



Adicionalmente, comentó que el actual proceso comicial no es nada sencillo, ya que desde el 2014 no coincidían y no concurrían tantas elecciones.



El Gobernador expuso que ha estado en comunicación con el consejero presidente del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Alejandro Bonilla Bonilla, luego de participar como testigo en la firma de Acuerdo Veracruz por la Democracia.



“Hemos entablado comunicación para facilitar y ayudar en lo que corresponde a seguridad, logística, etcétera. Nos hemos dado cuenta de que han afrontado esta elección con mucha decisión, organizadamente, la verdad, lo hemos palpado a partir de este diálogo y esta comunicación y tenemos este compromiso como autoridades”, refirió Cuitláhuac García.