AMLO está cumpliendo y haciendo justicia a través de los programas sociales

“El Presidente de la República está cumpliendo”, aseguró el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, al referir que su Estado recibe alrededor de 60 mil millones de pesos de programas federales para millones de beneficiarios, lo que representa más de la mitad del presupuesto que ejerce el Estado anualmente.Gracias a ello y con estos apoyos, se pudo hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia, definió el Mandatario estatal.En el mensaje que pronunció en el marco de la “Entrega de Tarjetas de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores” en el municipio de Coatepec, el Ejecutivo estatal afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha cumplido el 90 por ciento de sus promesas, lo que lo ubica como el “mejor” que ha tenido México y uno de los “mejores de Latinoamérica”.En este sentido, lamentó que en muchas ocasiones no se replique en la prensa estas acciones, motivó por el cual determinó en conjunto con el delegado de los programas del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, llevar a cabo estos actos para difundir los resultados y para callar a los “detractores”.“Podrán criticarlo o denostarlo (al Presidente) pero la verdad es que está cumpliendo con las promesas que hizo, es uno de los presidentes que ha cumplido el 90 por cierto de las promesas que hizo. Nos pusimos de acuerdo con el Delegado Federal para dar a conocer la derrama que el Gobierno Federal hizo en Veracruz y no fue replicada en los medios. Por eso decidimos hacer estos actos. El Presidente de la República está cumpliendo, está haciendo justicia”, destacó.En ese tenor, García Jiménez dejó en claro que la prioridad del primer Mandatario del país es que los adultos mayores recibieran su pensión, por lo que disminuyó a 65 años la edad para tal fin, así como también fue el primer sector en recibir la vacuna contra el COVID-19, mientras que también se extendió el apoyo a estudiantes por medio de las becas, además de los diversos programas para el campo y emprendedores.Manifestó que gracias a estos apoyos que en Veracruz suman más de 60 mil millones de pesos, se reactiva la actividad y movilidad económica, además que se evitó un colapso económico por la recesión de la pandemia como se suscitó en otros países del mundo.“Para reactivar la economía local, de ese orden de 60 mil millones de pesos, por eso México a nivel internacional se distingue, por eso durante la pandemia el país pudo sostenerse gracias a estos programas, reparto equitativo de la riqueza a través del programa del Presidente, a poco no tenemos que devolverle el amor al Presidente. Los apoyos del Presidente en Veracruz son una realidad”, reiteró.Por lo anterior, el Gobernador de Veracruz señaló que López Obrador permanecerá en el encargo hasta que concluya su mandato, ya que el pueblo veracruzano lo respaldará para que así sea en la consulta de revocación de mandato del próximo diez de abril.“No permitiremos que nos quiten al Presidente, amor con amor se paga. No nos van a quitar a este Presidente, es uno de los mejores que ha tenido México y uno de los mejores de América Latina, los programas del Presidente significan una derrama de más de 60 mil millones de pesos, es la mitad del presupuesto del Estado. Puros apoyos extra y algo mejor, ese dinero no se queda en la estructura gubernamental, ese dinero llega a los bolsillos de la gente”, finalizó.