AMLO está desconectado de universidades; hay crisis y peligran pagos

A un mes de que concluya el año, 150 mil trabajadores de seis universidades públicas del país podrían quedarse sin salario y aguinaldo debido a la situación económica que enfrentan las instituciones de Michoacán, Nayarit, Morelos, Zacatecas, Tabasco y la Ciudad de México.Cada una de ellas requiere un promedio de 300 millones de pesos para enfrentar el pago de salarios y prestaciones, explicó el dirigente de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), Enrique Levet Gorozpe.Estas universidades buscan un subsidio estatal extraordinario que les permita contar con recursos para cumplir con ese compromiso, el resto de las instituciones de educación superior, incluyendo a la Universidad Veracruzana, tienen las condiciones financieras para hacer frente a sus compromisos el próximo mes.Crear un fondo extraordinario para resolver los desequilibrios financieros de las universidades, logrando eso y un fondo extraordinario para resolver los sistemas estructurales de las jubilaciones y pensiones de las universidades públicas que hoy pagan de su propio presupuesto, con ello se pudiera obtener recursos suficientes para no tener contratiempos a finales del año.No tenemos todavía ni la certeza y la seguridad que van a pagar, estamos en pie de lucha, si no les llega el recurso ya tomaremos decisiones, porque vamos a defender y a solidarizarnos con los compañeros que no les paguen.Eso lo vamos a determinar en una asamblea que estamos convocando para los últimos días del mes de noviembre de 2021, para esas alturas ya sabremos si va a llegar o no y también qué medidas vamos a tomar y qué acciones estratégicas.Pues hemos intentado, pero no hemos tenido éxito.Pues no sé si no nos quiera recibir, no hemos podido todavía, no logramos tener una plática directamente con el Presidente, hemos tenido con otros funcionarios del Gobierno y cuando hemos enviado un documento de audiencia nos derivan a la Secretaría de Educación.Yo no pensaría eso, pienso que a lo mejor ve tan poco el problema de la educación, que se lo manda al sector que le corresponde, que es la Secretaría de Educación.Yo creo que el Presidente se ha desconectado de lo que es el contexto de las universidades y no está siendo bien informado de lo que pasa en estas instituciones, las universidades públicas son centros sociales auténticamente plurales, en ellas se analizan todas las corrientes ideológicas como puede ser de derecha e izquierda, del centro, es la universalidad de las ideas, recoge la esencia misma de la autonomía universitaria, en donde se expresen todas las corrientes del pensamiento, yo creo que falta explicarle al presidente que eso está sucediendo.Más de 15 mil millones de pesos adicionales para las universidades públicas estatales y obviamente la UNAM esta más favorecida porque es un presupuesto directo de la Federación y en las estatales son presupuestos diferenciados que se lo integra dos subsidios, el federal y el estatal y no pasa lo que sucede en Veracruz, que es casi el 50 y 50 por ciento, hay universidades que el Estado solo otorga el 10 por ciento y el 90 restante lo pone la Federación, entonces se está pidiendo que la Federación exhorte a los gobernadores a que el presupuesto sea paritario de 50 y 50, con esto se mejorarían las finanzas en muchas de las 35 universidades estatales del país.Levet Gorozpe precisó que mientras esto no se dé, las autoridades universitarias, sobre todo las que están en crisis, implementaron planes de austeridad, además de que los trabajadores aceptaron reformas a sus sistemas de pensiones, hablamos de las universidades que las pagan de su propio presupuesto.Con la finalidad de no estar pidiendo demasiado y que luego los compañeros nos pudieran cuestionar porque no se logró, es un incremento razonable en términos de las posibilidades financieras de la universidad y presentamos tres paquetes, el de las violaciones e incumplimientos al Contrato Colectivo al estatuto del personal académico y las condiciones generales de trabajo, plasmados en el Contrato Colectivo, finalmente el incremento salarial; vamos avanzando porque en el de violaciones e incumplimientos al Contrato Colectivo se ha ido resolviendo en la marcha.No sé, no sabemos, yo no quiero adelantarlo por respeto a mí asamblea, por respeto a los compañeros y por respeto a la propia negociación, hacerlo como siempre vamos con esa misma intención y vamos a defender nuestra propuesta original.Antes de responder se acomoda en su silla, hace una pausa para luego reconocer que es necesario renovarse y enfrentar los nuevos retos que en materia laboral se viven en México.El sindicalismo a nivel nacional está retomando sus aires, ¿qué pasa? que había perdido la movilización, estaba estático, las cosas entonces estaban saliendo bien, no había ningún temor de ninguna especie y los líderes habían entrado en un estado de conformismo, yo creo que la Reforma Laboral ha despertado las conciencias en las dirigencias sindicales, hoy en día sabemos que sindicalismo que no se moviliza, fracasa y fenece, hoy los líderes tienen que hacer un trabajo dinámico de 24 horas, atender a toda su base porque ahora las dirigencias se eligen por voto directo universal y secreto, los contratos colectivos de trabajo tienen que someterse a consideración de toda la base y desde el 50 más uno que participe para legitimar un contrato colectivo de acuerdo a la reforma laboral.Hay respeto de parte del Gobierno hacia los sindicatos, pero también está impulsando nuevas corrientes sindicales y si los líderes nacionales de los sindicatos de las grandes centrales obreras que existen en el país, no se adecúan a estos tiempos, entonces podrían tener problemas, se están formando a nivel nacional como la central obrera, muchos movimientos sociales como la CATEM, tiene que buscarse que despierten los sindicatos y las grandes centrales o van a ser absorbidos por esas nuevas corrientes que tal vez, hasta del interior del gobierno las impulsan.Sí, ya se está abriendo digamos las posibilidades de que las mujeres puedan encabezar los sindicatos, por ejemplo, mira nosotros asistimos a las reuniones del Congreso del Trabajo sorprendentemente hoy vemos que ya hay varias dirigentes mujeres y además que opinan con la misma sabiduría que los hombres y conocedoras de la materia laboral sindical, es impresionante ver que esto está cambiando.Te puedo decir algunas, probablemente me escapen a la mente, pero el sindicato del Estado de México, la secretaria general es mujer, San Luis Potosí, en Baja California, Campeche del sindicato que son administrativos en Yucatán, en Sinaloa. El sindicato más grande de la CONTU, la APA UNAM es del sindicato de académicos lo dirige una mujer, en lo que respecta al FESAPAUV, estamos casi 50 por ciento, nosotros vemos igual a las mujeres que a los hombres, externó el representante de 85 sindicatos que integran la CONTU a nivel nacional.Por primera vez en la entrevista, la expresión de su rostro cambia, suelta una carcajada, para luego responder “Yo, ya no me acuerdo”Luego con voz pausada y serena, argumenta:Yo creo que es mi trabajo y yo creo que en el sindicalismo se requiere de gente experimentada, de una líder ahora con los nuevos cambios de la reforma laboral.Claro, siempre, esto no es infinito, es finito desde luego, va a haber un momento en que uno siente que ya es el momento de que se tenga uno que retirar y dejar pasar a gente que aparentemente sean nuevas, pero no tan nuevas, con experiencia para saber dirigir un sindicato.Muy satisfecho, hemos cambiado muchas cosas, no nos ha temblado la mano para hacer alguna acción, aunque nos quieran pegar de cocotazos, sí lo hemos hecho en su momento sin ser beligerantes, somos un sindicalismo institucional desde el momento en que nos respetan nuestros derechos, pero nunca nos vamos a dejar, yo creo que el líder sindical que tiene temores de enfrentar algún desafío en estos nuevos tiempos lo que debes de hacer es irse a su casa.He hecho un buen trabajo, extraordinario, cuando yo recibí la Confederación eran 15 sindicatos ahora son 85 y muchos otros quieren, hemos hecho un significativo trabajo, a lo mejor no tenemos los recursos suficientes para hacer más, porque un sindicato no maneja mucho presupuesto, nada más te digo en el FESAPAUV los ingresos se manejan en los 3 niveles de la estructura sindical, el 50 por ciento del seccional, el 25 por ciento del regional y el 25 por ciento del comité estatal, en la CONTU la cuota que da un sindicato es de seis mil al año, apenas nos alcanza para pagar un desplegado en un periódico nacional”.La cuota que se recibe a nivel estatal no llega ni al millón y medio de pesos anuales, con eso hay que pagar salarios, agua, luz, teléfono comprar insumos para oficina, renovar las computadoras para el trabajo sindical, de gestoría, viáticos, movilización de todos los dirigentes, gastos que son necesarios y que informamos, además si recibimos un subsidio de la universidad lo tenemos que comprobar, te voy a dar un dato, nosotros hacemos una marcha del Primero de Mayo, esta gran fiesta del sindicato, la gran movilización para manifestar nuestras demandas, ahí la Universidad nos da 700 mil para traslado, hoteles y comidas, todo ese dinero no nos alcanza, de las cuotas del sindicato se tiene que poner la diferencia, pues es un poquito más del millón de pesos.Pues todavía mi cabeza no crece, mira el sindicalismo no es el negocio de toda la vida, para estar al frente del sindicato necesitas convicción, mucho arraigo, ahora tenemos que estar mostrando esos recursos a través del IVAI, en qué se gastan los dineros que recibimos de la institución peso por peso, es nuestra obligación, es nuestro deber la transparencia y la claridad de las cuentas en el manejo de los recursos, creo que eso tiene mucho que ver con el tiempo que hemos estado al frente, la gente sabe que no estamos robando, estamos cuidando los recursos y los estamos administrando bien.Ha sido buena, de respeto, el rector entiende el sindicalismo universitario y a nuestra organización, él es estudioso de los movimientos sociales de las organizaciones, entiende el sindicalismo, cuál es el papel y el rol que debe de tener ante las autoridades, hemos demostrado que somos respetuosos de la autoridad, eso sí exigentes de lo que son los derechos, mientras exista ese respeto, yo creo que se va a marchar de manera cordial.Para finalizar, confirmó que el regreso a clases presenciales será el próximo mes de febrero, siempre que se den las condiciones “el papel del sindicato es de cuidar que ese regreso a clases presenciales sea a través de los protocolos y las medidas necesarias para que ningún maestro esté expuesto a riesgos de infección, para ello formamos una comisión de Higiene y Seguridad, que ya está viendo todo esto con las autoridades universitarias”.