AMLO evita hablar sobre muro fronterizo

Luego de que Donald Trump presumiera fotos del muro fronterizo, el presidente Andrés Manuel López Obrador evitó hablar del tema y aseguró que su visita se enfocará al T-MEC.



“¿Por qué no esperan a mañana a ver qué sucede? Vamos a buscar que se mantenga una buena relación con el Gobierno de EU. No nos adelantemos. Tú estás en tu derecho, como eres muy buena periodista, quieres tener la nota, todos. Ese es tu trabajo profesional pero yo también soy dueño de mi silencio”, dijo.



Previo a su viaje a Estados Unidos, el Presidente insistió que el tema principal de su visita es el tratado que entró en vigor el 1° de julio.



Aunque reconoció que existen muchos temas en la agenda bilateral, afirmó que las reuniones de trabajo con el presidente Donald Trump se enfocarán al T-MEC.



“Nos importa mucho la reactivación de la economía y también vamos a expresar nuestro beneplácito porque las relaciones entre el Gobierno de México y Estados Unidos se han llevado en términos de respeto”.



"Hay una muy buena relación de cooperación, de amistad pero el tema básico es el del tratado. Desde luego hay expectativas sobre otros asuntos, seguramente se van a abordar en las reuniones de trabajo, vamos a platicar de todo pero el tema, insisto, fundamental, es el tratado y a eso vamos, básicamente”.



Subrayó que el tema será el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, debido a su reciente aprobación y sobre otros temas dará a conocer su opinión, sin embargo, evitará la confrontación.



“Vamos ahora en julio, porque acaba de entrar en vigor el Tratado Comercial. Acerca de otros temas, pues vamos a ofrecer nuestra opinión pero no vamos en un plan de confrontación, vamos a buscar convencer, vamos a buscar el entendimiento, del diálogo, como lo hemos hecho en todos los casos”.