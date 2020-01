AMLO: EZLN no tiene toda la información sobre Tren Maya

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró hoy que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) no cuenta con información completa sobre el Tren Maya, luego que dicho grupo advirtió que defendería con su vida las tierras por donde pasará ese transporte.



En su conferencia de prensa, el Mandatario recordó que lleva 40 años trabajando para mejorar las condiciones de vida de los indígenas y reiteró que la construcción del tren no afectará a las comunidades indígenas, sino todo lo contrario: traerá beneficios y desarrollo.



"Les diría que no tienen toda la información. No se va a afectar a las comunidades indígenas. Al contrario, se está beneficiando a los pueblos indígenas como nunca se había hecho", aseveró.



"Antes se respetaba, se admiraba al indígena muerto. Incluso hasta se les utilizaba en lo político, lo ideológico, pero no se hacía nada por el indígena vivo que padece pobreza y marginación", expuso el jefe del Ejecutivo.



Cuestionado sobre si su gobierno entablaría diálogo con el EZLN, a fin de aclararles los alcances del Tren Maya, López Obrador no descartó que sea el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas el que pueda establecer encuentros.



"Lo puede llevar a cabo (comunicación con EZLN) el Instituto de Pueblos Indígenas. Estamos dispuestos a hablar con todos, con quien nos busque o quiera tener información, con mucho gusto. No tenemos enemigos, mucho menos a los indígenas", explicó.



El Presidente opinó que el rechazo que puede externar el EZLN a sus proyectos de infraestructura pueden ser de carácter ideológico, pero descartó que vaya ser autoritario e imponer su visión a la fuerza.



"Los trato con mucho respeto, por eso me extraña eso de que 'vamos a defender la tierra con la vida'. Si yo no soy Salinas. Pero son libres de plantear lo que consideren", agregó.



"Que no esperen nuestros adversarios, de izquierda y de derecha, que nosotros actuemos de manera autoritaria. No somos iguales. Nosotros somos pacifistas", concluyó López Obrador.