El diputado federal por el PRI con licencia, Héctor Yunes Landa, afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador falló con garantizar seguridad en el actual proceso electoral.



“La seguridad en el país está muy mal y para los candidatos también, ahí están los casos de muertes en todos lados y de todos los partidos. Yo creo que el Presidente de la República falló en el esquema de seguridad para candidatos porque siguen lastimándolos, hiriéndolos y matándolos”.



Asimismo, destacó que la seguridad no es el único tema en donde se ve el fracaso de López Obrador, pues en situaciones como la pobreza, marginación, empleo, educación o economía se ve lo mal que ha gobernado.



“Todos lo vemos, la 4T fracasó en todo y fracasa en tiempos electorales y no electorales, está fallando en el tema del empleo, en el tema de seguridad, en el tema de la pandemia, no hay tema en que esté haciendo un buen papel”.