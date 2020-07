AMLO felicita a Gertz Manero por órdenes de aprehensión en caso Ayotzinapa

El presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República (FGR), por el anuncio que ayer hizo de que se solicitaron al Poder Judicial 46 órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos implicados en el caso Ayotzinapa, entre ellos, el del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, quien, dijo, huyó del país.



En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal anunció que esta mañana, en su reunión con su gabinete de seguridad, se anunció que una persona implicada en el caso de la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa fue dejado en libertad a las 12:00 de la noche, hecho que criticó y pidió que estas decisiones de jueces terminen “porque detrás de todo esto, de esas fallas en los procedimientos, en el fondo es la corrupción lo que prevalece”.



"Yo respaldo las declaraciones y los puntos de vista del fiscal Alejandro Gertz, le tengo confianza. Aprovecho para felicitarlo por lo que dio a conocer el día de ayer, se está esclareciendo lo de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa".



“Fíjense, hoy en la mañana ya nos informan que, a las 12:00 de la noche, un juez dejó en libertad a uno de los involucrados que estaba detenido. Claro, no ha salido porque hay un plazo de 24 horas, ahora la Fiscalía va a tener que defender el asunto pero imagínense, no se puede permitir que estas cosas sucedan”.



En Palacio Nacional, el mandatario acusó que se alega para dejar en libertad a presuntos delincuentes, es que la averiguación está mal integrada, “en el caso de Ayotiznapa es un caso de Estado, ¿qué no se dijo durante mucho tiempo que había intervenido el Estado? Ahora, con el cambio decidimos que íbamos a aclarar este asunto a partir de ponernos de acuerdo todas las instituciones, el Estado, para que se haga valer un Estado de Derecho en el país”.



López Obrador aseguró que su Gobierno busca que no se vuelvan a cometer este tipo de “atrocidades” en el país y pidió poner fin a las decisiones de jueces de poner en libertad a presuntos delincuentes por fallas en la averiguación.



“Por eso repito, felicito al Fiscal por esta decisión y no es de que se integró mal la averiguación. Sí se trata de un asunto de justicia porque no se puede nada más apelar al Derecho y hacer a un lado la justicia, ¿qué opciones hay si está mal integrada la averiguación? Pues que el impartidor de justicia proponga que se reponga el procedimiento pero no utilizar una deficiencia en el caso que se haya presentado como pretexto para dejar en libertad a un presunto delincuente. Eso se tiene que terminar, porque detrás de todo esto, de esas fallas en los procedimientos, en el fondo es la corrupción lo que prevalece. Tenemos que limpiar de corrupción el gobierno en su conjunto”, comentó.