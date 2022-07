AMLO firma acuerdo de extracción de gas en Lerdo de Tejada; invertirán mil 500 mdd

El peso mexicano es la única moneda que no ha sufrido depreciación a pesar de la crisis económica mundial, afirmó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.Aseguró que como nunca en el país se está presentando inversión extranjera y es una región de oportunidades."No hemos tenido problemas de depreciación en nuestra moneda, hoy aparece en el New York Times que México es el país con menos depreciación en su moneda a pesar de la crisis con relación al dólar, esto es muy difícil que lo puedan leer en el Reforma o en el Universal, o escuchar en radio o noticieros de televisión, pero yo siempre digo lo que pienso, mi pecho no es bodega".Desde Veracruz, afirmó que gran parte de la inversión por 40 mil millones de dólares gestionados por su gira en Estados Unidos será para el sector energético del sur-sureste del país."Tenemos compromisos de inversión, ahora que fuimos a Estados Unidos hablamos de obtener ya con proyectos muy definidos inversión para el sector energético de nuestro país, inversión estadounidense y canadiense por 40 mil millones de dólares y la mayor parte es para el sur sureste del país", detalló.En su gira en Veracruz, el Presidente afirmó que seguirán las inversiones y que incluso ya se firmó el proyecto de extracción de gas en Lerdo de Tejada, donde se invertirán mil 500 millones de dólares; además de que se proyecta ampliar la planta de fertilizantes en Coatzacoalcos."Acaba de firmarse un acuerdo para extraer gas aquí frente de Lerdo de Tejada en el mar, en la plataforma la Cash una inversión de mil 500 millones de dólares, vamos a tener gas y se va a ampliar la fábrica de fertilizantes en Coatzacoalcos, mañana vamos para allá y van a seguir llegando inversión a Veracruz, al sureste", dijo.El ejecutivo federal estuvo en Veracruz para inaugurar la planta de café en la zona de Santa Rita.