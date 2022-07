AMLO firma iniciativa para eliminar el horario de verano; la manda al Congreso

El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó una iniciativa de Ley para eliminar el horario de verano porque, dijo, éste no generaría ahorros y provoca problemas de salud.Acompañado por la secretaria de Energía, Rocío Nahle; el secretario de Salud, Jorge Alcocer y la consejera Jurídica, María Estela Ríos, el jefe del Ejecutivo dijo que la iniciativa se va al Congreso para su análisis y discusión.En la conferencia de prensa del Presidente, en Palacio Nacional, Rocío Nahle expuso que el horario de verano impuesto en 1996 tiene un ahorro de energía muy bajo y no hay impacto en el gasto familiar, además que es una medida que tiene rechazo popular.Explicó que el mes pasado, la Secretaría de Gobernación hizo una encuesta sobre el horario, en la cual el 71 por ciento expresó su rechazo y sólo 29 por ciento dijo que la aceptaba.Señaló que desde 1996 el horario de verano ha contribuido a un ahorro energético menor al 1 por ciento anual al consumo nacional.Mientras que el ahorro económico ha tenido una tendencia a la baja por las mejores tecnológicas, no por el horario de verano.