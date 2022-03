El excandidato a la presidencia de México y líder histórico de la izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, consideró como “inútil” la consulta de Revocación de Mandato promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.“No hace falta. El Presidente fue elegido por seis años y debería cumplirlos; segundo, nadie ha pedido que se revoque el mandato. Yo no he visto a ninguna organización pidiendo que se revoque el mandato y no sé si tuviera efecto porque esta ley no puede aplicarse retroactivamente”, dijo.Como hiciera en Xalapa, Cárdenas Solórzano visitó la conurbación Veracruz-Boca del Río para presentar su libro “Por una democracia progresista” ante abogados.