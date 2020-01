AMLO: Hasta hoy no se tienen riesgos en México por posible propagación del coronavirus

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que hasta hoy no se tienen riesgos en México por posible propagación del coronavirus.



En su conferencia de prensa mañanera, aseguró que México es uno de los países más preparados para atender esta emergencia de salud, con menos riesgos por la afectación de este virus.



El subsecretario de Prevención de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez dijo que no se debe caer en pánico.



El funcionario dijo que el coronavirus llegará en su momento a México, pero las autoridades de salud están preparadas y así se va a informar.



López-Gatell dijo que hasta el momento dijo que en nuestro país se han registrado 7 casos sospechosos de coronavirus, mismos que han sido descartados.



MEXICANO PIDE APOYO PARA SALIR DE CHINA



El subsecretario de Prevención de Salud, Hugo López-Gatell, informó que hasta el momento sólo un ciudadano mexicano residente en China se ha puesto en contacto con autoridades consulares mexicanas para que pueda ser trasladado a México.



El funcionario federal señaló que la Secretaría de Salud (SSA) y de Relaciones Exteriores (SRE) han mantenido reuniones para apoyar a cualquier ciudadano mexicano que esté en país oriental y quiera retornar al país.



“La semana pasada tuvimos una reunión con el canciller Marcelo Ebrard y todos los cuatros subsecretarios y subsecretarios de SER. Ellos ya tenían preparado un mecanismo de apoyo a través de la embajada y consulados de México en China. Estamos trabajando estrechamente y la Secretaría está apoyando para que quien desee, ciudadanos mexicanos que estén en China y deseen salir, puedan expresarlo y se les atienda”.



“Ahora solo hay un ciudadano que así lo expresó y estará siendo apoyado para trasladarse y el resto dijeron que están tranquilos y desean quedarse ahí”, dijo.



López-Gatell recordó que el Gobierno federal designó a la SSA como vocera única sobre la situación de este virus a nivel nacional y que al interior de la dependencia de salud, el secretario Jorge Alcocer designó al director de Epidemiología como vocero.



Recordó que hasta el momento en China la epidemia sigue creciendo, pero señaló que “es algo esperable, va a seguir creciendo en todo el mundo, no hay ningún mecanismo por el que se pueda contener en forma absoluta esta epidemia".