AMLO insta al PRI y PAN a votar en libertad reforma eléctrica

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los legisladores de oposición del PRI y del PAN a que se rebelen y voten en libertad en la iniciativa de reforma eléctrica para que sean verdaderos representantes populares y no “traidores a la patria”.“Estoy yo confiando en que van a votar libremente y se van a rebelar. Y llamo a eso, a que se rebelen para que sean auténticos representantes populares y no empleados de grupos de intereses creados, que no sean traidores a la patria”.“Que se rebelen, que tengan la arrogancia de sentirse libres, que la libertad no se implora, la libertad se conquista”, dijo.En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal afirmó que tiene información de que legisladores del PRI “y en una de esas del PAN” que no están de acuerdo con votar a que se siga protegiendo a las empresas particulares.En Palacio Nacional, el Mandatario federal manifestó que el país está viviendo tiempos de definiciones y en estos días “vamos a saber quién es quién”, esto luego que ayer la coalición legislativa “Va por México”, dio a conocer su contrapropuesta de reforma eléctrica, que será presentada formalmente una vez que se rechace en la Cámara de Diputados la iniciativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, MORENA.“Ayer en afecto se reunieron en el PRI, primero y luego ya se juntaron con el PAN para expresar que no van a apoyar la iniciativa que presentamos para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y manifestaron que van a apoyar a las empresas particulares, sobre todo extranjeros. Si no lo dijeron así, textualmente, sí lo insinuaron. Hablaron incluso de la inversión extranjera”, aseveró.