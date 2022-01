AMLO invita a dueño de OXXO a debatir a la mañanera sobre tarifas eléctricas

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, invitó este viernes a José Antonio Fernández Carbajal, presidente de FEMSA y dueño OXXO, a que asista a la conferencia mañanera para que exponga sus argumentos sobre la iniciativa de reforma eléctrica y que sus tiendas no tienen una tarifa preferencial.En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo Federal garantizó que el empresario será “bien tratado” y de manera respetuosa.“Ojalá y venga el señor Fernández, será bien tratado, de manera respetuosa y que traiga sus argumentos o sus técnicos. Está invitado porque eso ayuda mucho a aclarar las cosas, además se van ahorrar dinero porque no van a tener que estar pagando publicidad”, dijo.En el salón Tesorería y luego que ayer OXXO difundiera un video en el que se defiende de las acusaciones de que paga menos que una vivienda o una tienda de abarrotes, Miguel Santiago Reyes Hernández, director general de CFEnergía y CFE Internacional y Mario Morales Vielmas, director general de Intermediación de Contratos Legados de la CFE, acusaron que uno de cada dos mexicanos paga una tarifa más alta que OXXO a la CFE.Al tomar la palabra, Miguel Santiago Reyes retó al presidente de FEMSA a que asista a la conferencia matutina del Ejecutivo Federal para una “confrontación técnica”.Aseguró que no era innecesario que OXXO pagara por la propaganda en medios de comunicación, pues tenía la opción de acudir a la conferencia matutina.“Será mejor que dé cara a la nación, en un debate, en una confrontación técnica de datos entre nosotros y los equipos de OXXO se pueda presentar en ese espacio el señor José Antonio Fernández Carvajal o quien decida la empresa FEMSA a fin de analizar los datos que ellos tienen los datos que nosotros tenemos”.Señaló que la empresa está acusando a la Comisión Federal de Electricidad de generar no sólo energía sucia sino cara, además de que acusó se burla de la inteligencia de los mexicanos al no exponer la verdad sobre lo que paga por la energía eléctrica.