AMLO invita a reunión masiva en el Zócalo pese a amenaza de cuarta ola COVID

Ante la amenaza de una cuarta ola de COVID-19 en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a una congregación masiva en el Zócalo de la Ciudad de México, el 1° de diciembre, para celebrar su tercer año de Gobierno.En su conferencia mañanera de este viernes en Irapuato, Guanajuato, López Obrador llamó a sus seguidores a congregarse en el “Zócalo democrático” el miércoles, a las 17:00 horas, sin límite de asistentes.“A pesar del dolor, de la tristeza por la pandemia, pues tenemos que salir adelante, echarle ganas. Y vamos a reunirnos en el Zócalo pues todos los que quieran asistir”.“Si se llena mucho, no dejen de llevar su cubrebocas”, expresó el Presidente al mostrar que él carga con su mascarilla “para cuando se requiere”.“Tenemos muchas ganas de vernos, ya ha pasado mucho tiempo y tenemos que congregarnos en el Zócalo democrático que nos trae muy gratos recuerdos. Entonces no es lo mismo estar en las oficinas, que hace falta, que estar en el Zócalo con la gente que quiera asistir. Están todas y todos invitados”, agregó.Señaló que en la reunión masiva hablará de lo que ha hecho en tres años “y también lo que vamos a seguir haciendo para la transformación de México”.En días pasados, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo en un foro que hay que tener cuidado porque hay indicios de una cuarta ola pero que no quería que esa información llegara a la prensa."Hoy se nos presentan indicios de una cuarta ola pero no quiero que esto pase a la prensa", dijo Alcocer en el Congreso internacional de Salud Mental y Prevención de Adicciones en la Construcción de la Paz.En el audio, el Secretario asegura que los miembros de la prensa son "distorsionadores de la verdad" pero que "sí hay que tener cuidado" con la situación del Coronavirus.