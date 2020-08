AMLO lanza spots para informe con tono de campaña

En sus spots con motivo del Segundo Informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador recicló sus frases más emblemáticas de la campaña electoral y se apoyó en referencias religiosas como el Papa Francisco, lo que para algunos analistas significa que, más que difundir sus logros, los anuncios tienen una clara intención electoral.



Son cuatro spots, pautados por la Secretaría de Gobernación para su difusión nacional en tiempos oficiales del 25 al 31 de agosto, como preámbulo a su informe del 1º de septiembre.



“Por el bien de todos, primero los pobres”, concluye el Ejecutivo en el primer spot que ayer dio a conocer en la cuenta oficial de Twitter del Gobierno de México. La frase emblemática es la misma que usó como lema en sus tres campañas por la Presidencia en 2006, 2012 y 2018.



“Ya no es como antes, que se rescataba a los banqueros, a los grandes empresarios; ahora se está rescatando al pueblo. Por el bien de todos, primero los pobres”, remata el Presidente en su spot de 30 segundos de duración. Otra frase que ha sacado del cajón es “Juntos haremos historia”, nombre de la coalición electoral Morena-PES-PT que lo llevó a la Presidencia hace dos años.



El lunes pasado, al dar a conocer un video en el cual promueve la rifa del valor comercial del Avión Presidencial TP-01, el Mandatario también recurrió a esa frase al invitar a la población a comprar un chachito de Lotería y que “hagamos historia”.



En un tercer spot que aparece en las pautas oficiales de Radio, Televisión y Cinematografía de Gobernación, el titular del Ejecutivo señala: “Tenemos nuestra conciencia tranquila y la dicha enorme de estar ayudando a la gente humilde, a los más necesitados, a los desposeídos. Los conservadores sostienen que estamos llevando al país al comunismo. El Papa Francisco ha dicho que ayudar a los pobres no es comunismo, es el centro del Evangelio. Es para decirles: tengan para que aprendan”.



Intención electoral: especialistas



Investigadores y especialistas consideraron que el discurso utilizado por el Presidente López Obrador en los videos de su Segundo Informe de Gobierno tiene intenciones electorales de cara al proceso de 2021.



Alberto Aziz, profesor e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), expresó que esperaría que los spots fueran más informativos pero al final se determinó una propaganda con los lemas más sonados de la campaña de 2018.



Incluso, señala que no es la primera vez que el Presidente “abusa” en su lenguaje al llevar al límite el carácter laico del Estado mexicano con el uso de personajes o referencias religiosas, porque en el evento en favor de la unidad nacional convocada en Tijuana, Baja California, el año pasado, juntó a un cura, el padre Alejandro Solalinde y a un ministro cristiano, Arturo Farela, por lo que fue muy criticado.



José Fernández Santillán, investigador y profesor del Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México, dijo:



“Estamos asistiendo a una elección de Estado, como en los viejos tiempos del régimen de la Revolución, en donde la propaganda gubernamental y la del partido en el poder se confundía o era lo mismo. Desgraciadamente, estamos viviendo una regresión política, que pensábamos ya superada, en la cual había diferencia entre el Estado, el gobierno y los partidos políticos”.



Señaló que en los spots difundidos, el Ejecutivo usa “descaradamente” el lema y nombre de la coalición que lo llevó al poder en 2018 y “se ven a las claras que ya se desató la competencia política, que no tendría nada de grave si se diera entre partidos políticos pero que se haga desde la voz del Presidente, eso sí es muy grave porque atenta contra la democracia y entonces viene de nuevo la confusión del México autoritario entre Estado y partido oficial”.



Para el analista José Antonio Crespo, las frases en los mensajes del Presidente podrían no representar alguna intención electoral, pues “son lemas de gobierno que por derecho propio ha seguido usando, puesto que se hizo gobierno y ese era su programa pero si alguien mete una queja al INE se tendría que ver qué dice el organismo”, comentó.



Beatriz Peralta, profesora asociada en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), señaló que López Obrador ha mantenido su fórmula de campaña, ahora como Presidente, sólo en el discurso mas no en su acciones y programas.



“El uso de las frases ‘Por el bien de todos, primero los pobres’ y ‘Juntos haremos historia’ denota que no hay un cambio entre el candidato y el presidente, lo que sería preocupante si las acciones que toma el gobierno están bajo una lógica electoral, pensando más en 2021 que en tomar las medidas más eficaces para enfrentar la situación actual, aun cuando implique un costo en la popularidad. Además, la frase ‘Juntos hagamos historia’ no sólo evoca la campaña, sino a la coalición que representó”, dijo.



Alejandro Motta Nicolicchia, jefe de Comunicación Política de la Universidad Panamericana, señaló que en los spots no distingue campaña electoral o estar en el gobierno, “por lo que la prioridad del Presidente desde el 2 de julio de 2018 son las elecciones de 2021. Estos spots y todo lo que se construya en comunicación será dirigido a esto”.



A una semana de su Segundo Informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que sus tres principales logros han sido el combate a la corrupción, elevar a rango constitucional la política de bienestar y el manejo de la crisis por la pandemia.