AMLO llama a ciudadanos a superar miedos y salir del confinamiento

Aunque reconoció que el semáforo sanitario está en color rojo, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los ciudadanos a superar sus miedos y salir del confinamiento, porque no podemos quedarnos inmóviles.



“Tenemos que vencer, no sólo la pandemia, sino también vencer nuestros temores, nuestros miedos. Desde luego con cuidado pero como ha pasado mucho tiempo con el confinamiento, si hay temor a salir, no sólo es porque se prohíba o se diga estamos en semáforo rojo, sino que no tienen muchas ganas de sali, y hay que salir, poco a poco y con cuidado, a ejercer nuestra libertad”, dijo.



En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, acompañado por los titulares de Hacienda, Arturo Herrera; de la SEP, Esteban Moctezuma y la coordinadora del programa para el Bienestar, Leticia Ánimas, el mandatario destacó que el regreso poco a poco a la nueva normalidad beneficiará a millones mexicanos que viven al día.



“Desde luego siendo respetuosos, el que no tiene necesidad de salir y está haciendo su trabajo en su casa porque lo puede hacer, es un investigador, es un maestro o es un empresario que puede trabajar desde su casa, pues que siga cuidándose, es libre para eso”.



"Pero también tenemos que ir saliendo porque hay mucha gente, mucha gente, millones de mexicanos, que viven al día”.



El Presidente López Obrador afirmó que con equilibrio y cuidando la salud, “poco a poco” se irá a avanzando hacia la “nueva normalidad”.



“Por eso también son mis giras, porque me podía quedar aquí con la sana distancia, como lo vengo haciendo y nos ven.



"Esta conferencia la ven mucho y podría yo, desde aquí, desde la capital, seguir gobernando pero es importante, aunque no haya un mitin, una concentración, aunque nos cuidemos, aunque estemos en Sonora 30 o 40 pero se sabe que estuvimos en Hermosillo”, señaló.



Señaló que lo importante es no quedarnos inmóviles, porque también es un asunto mental: “todos tenemos miedos y temores, pero sí tenemos que salir”, insistió.





AMLO confía en mayor apertura en la frontera con EU



El presidente Andrés Manuel López Obrador confió esta mañana en que con el paso del tiempo haya una apertura más en la frontera con Estados Unidos, la cual en estos momentos sólo está abierta en para actividades esenciales –como comercio y tránsito de personas con fines médicos, educativos o de trabajo- como medida sanitaria ante la pandemia del COVID-19.



En Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal recordó que había la intención del gobierno estadounidense de cerrar por completo con México pero que tras dialogar con el presidente estadounidense Donald Trump, se decidió cerrarla de manera parcial.