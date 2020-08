AMLO llama a gobiernos a no estar al servicio de la delincuencia

Dos días después de que fue detenido José Antonio Yepez Ortiz "El Marro", líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que cuando la delincuencia -ya sea de cuello blanco o la organizada- domina a los gobiernos y éstos están a su servicio no se avanza en garantizar la seguridad y justicia para la población, por lo que llamó a los gobiernos a mantener su independencia frente a la delincuencia.



En conferencia de prensa desde el cuartel general de la 13 Zona Militar y acompañado por el gobernador Antonio Echevarría García, el titular del Ejecutivo federal señaló que el Estado de Nayarit ha tenido un cambio de 180 grados debido a que, aseguró, antes en esta entidad dominaba la violencia, pero actualmente es uno de los estados más seguros del país.



"De modo que sí se puede garantizar la paz, la tranquilidad. Cuando se atiende al pueblo, cuando se procura justicia, y también cuando no hay corrupción y cuando no hay impunidad, siempre lo he sostenido. Si no existe una línea divisoria bien pintada, una frontera entre autoridad y delincuencia, no se avanza.



"Cuando la delincuencia domina en los gobiernos, no hay seguridad para el pueblo. Por eso se tiene que mantener la independencia para que la autoridad sea honesta, que no esté al servicio de la delincuencia, ni de la delincuencia de cuello blanco, no la organizada. Aquí en Nayarit se ha ido avanzando mucho en ese sentido, de no permitir el contubernio entre delincuencia y autoridades".



El presidente López Obrador señaló que el Estado de Nayarit es de contrastes, debido a que al mismo tiempo que tiene mucho potencial en lo económico, en lo turístico, "al mismo tiempo hay pobreza, es un Estado rico con pueblo pobre".



"Por eso estamos dando prioridad a Nayarit, tenemos muy buena relación con el Gobierno del Estado, con el gobernador Echevarría, hemos trabajado de manera conjunta, de forma coordinada, y se ha ido avanzando", dijo.