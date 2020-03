AMLO llama a los mexicanos a permanecer en casa para evitar contagios

Este viernes por la noche, el presidente Andrés Manuel López Obrador apremió a la población a permanecer en casa para evitar los contagios por la pandemia del COVID-19 y seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias.



En un video difundido en sus redes sociales, el titular del Ejecutivo federal señaló que si no prevenimos “se nos puede caer más la economía”.



“Yo he dicho y lo creo, de que más que los hospitales, tenemos que cuidarnos nosotros mismos. Es mejor prevenir que lamentar, y por eso mi insistencia en que nos protejamos nosotros mismos y mi insistencia a que es el momento de la comunicación y de la solidaridad familiar, de la fraternidad de nuestras familias, que cuidemos a nuestros adultos mayores. Les pido eso, de manera encarecida, y de manera muy especial: cuidar a nuestros adultos mayores”.



“Está demostrado que son los más vulnerables, lo mismo, cuidar a nuestros enfermos de diabetes, de hipertensión, los que tienen padecimientos renales, las mujeres embarazadas, esa es la población que debemos de cuidar”, explicó.



El mandatario pidió a los mexicanos a estar dentro de los hogares y guardar la sana distancia, “pedirles eso: que en la familia busquemos tener, no aislados, sino con cuidado especial a nuestros adultos mayores, que quien los atienda procure el aseo, procure en lavarse las manos y tener una relación cuidadosa para no contagiarlos, eso es muy importante”.



Aseguró que su gobierno está tomando las medidas necesarias con los trabajadores del gobierno aquellos que no sean tan necesarios y desde luego, comentó, los que tienen funciones de seguridad pública, tienen que trabajar.



“Los dedicados a la salud tienen que trabajar, estará pendientes, pero hay mucho oficinista, el jefe de departamento, las no estratégicas o no importantes en estos momentos.



“Ahora lo que queremos es que se retiren todos, que estén en sus casas con sus familias, ayudándonos también a guardar la distancia y que haya higiene”, manifestó.



Recomendó que si las personas tienen calentura, tos seca, si hay dificultades para respirar, y si hay dolor de cuerpo, entonces sí acudir con un especialista, para que “no vayamos en balde al médico, al hospital, tratemos de quedarnos en casa, incluso si con esos síntomas vamos a ir al médico más cercano para que nos hagan análisis, pero sólo si hay calentura, repito si hay tos seca, sólo si hay dificultades para respirar, sólo si nos duele mucho el cuerpo”.



Al señalar que está pidiendo estas misma medidas para el sector privado, López Obrador reconoció que “esto va a significar gastos, pero podemos perder más si no prevenimos, se nos puede caer más la economía”.



“Necesitamos seguir manteniendo esa relación económica esta relación comercial. Podemos ir a comprar al tianguis, a los mercados, también con cuidado, podemos seguir desplazándonos para lo fundamental, no salir a la calle sin que haya algo verdaderamente necesario que nos obligue a salir, lo mejor es que el arroz, vamos a aguantar, vamos a mantener este retiro que nos va a ayudar mucho, porque miren, me mandaron esta gráfica, así lo explico de manera sencilla, si no nos cuidamos, si no nos retiramos a nuestras casas, entonces puede pasar”, advirtió.



Señaló que de atender las recomendaciones de las autoridades sanitarias “no vamos a tener problemas de atención, no se nos van a saturar los hospitales, los centros de salud y vamos a salir adelante, pero no sólo eso, sino que vamos a tener menos muertes que eso es lo que más nos debe de importar”.



“Vamos hasta ahora bien, saben por qué, entre otras cosas porque estamos haciendo caso a los técnicos a los médicos y a los científicos”, concluyó.



"VAMOS BIEN"



En la larga videograbación, el Presidente aseguró que “vamos hasta ahora bien, ¿saben por qué?, entre otras cosas porque estamos haciendo caso a los técnicos, a los médicos, a los científicos.



“Lo dije ayer en la conferencia que tuvimos los jefes de Estado de las 20 economías más importantes del mundo, de los 20 países económicamente más importantes, dije que los políticos no somos todólogos, sabelotodo, y recomendé que nos apoyáramos en los técnicos, si yo les hablo como les estoy hablando, como lo estoy manifestando, es porque todo esto, tiene que ver con técnicos, con especialistas, que incluso les pido que me firmen sus dictámenes, entonces les hago caso”, comentó.



Señaló que en comparación con lo que está pasando con otros países del mundo, México está mejor “precisamente porque le estamos haciendo caso a los especialistas, a los médicos, a los científicos. Nosotros llevamos 28 días desde el primer caso de infección y al día de hoy 717 infectados, desgraciadamente ya 12 defunciones, pero si comparamos con otros países, estamos entre los países con menos infectados”.



“Es México excepcional, no se compara con lo que está pasando en Europa, en Estados Unidos, ni con Canadá, desde luego allá llevan más tiempo desde los primeros casos, pero llevamos 28 días, si nos comparamos con países que llevan menos de 28 días, seguimos teniendo nosotros proporcionalmente menos casos”, expuso.



Finalmente, el mandatario reiteró que el país va bien “y tenemos que vencer, tenemos que salir adelante con la fraternidad, con la solidaridad, con el apoyo de todas, de todos ustedes, y tengamos también la confianza de que resolviendo esto reactivamos pronto la economía. Acuérdense de que siempre hemos salido adelante frente a las adversidades, y hay que seguir diciendo: diciendo. ¡Qué viva México, Viva México, Viva México!”, finalizó.