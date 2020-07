AMLO: Lozoya hablará sobre presuntos fraudes en caso Odebrecht y otros ilícitos

A unas horas de que Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), sea extraditado de España a México, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que esta extradición es “muy importante” porque existe el compromiso de que informe de los actos de corrupción en el caso Odebrecht y otros ilícitos, por lo que ayudará, señaló, en la purificación de la vida pública y limpiar la corrupción del país



El titular del Ejecutivo federal señaló que se debe de estigmatizar a los corruptos y que pierdan su respetabilidad.



“Está por regresar a México, y la Fiscalía lleva esta investigación; el aceptó, de manera voluntaria, la extradición, y hay un compromiso de que va a informar sobre lo que sucedió acerca de los presuntos fraudes de los que se le acusa y va hablar, consideró, de Odebrecht, y de otro tipo de ilícitos.



“Sí, va a ser interesante, importante (la extradición), porque, como siempre lo he sostenido, lo mejor es desterrar la corrupción, estigmatizar la corrupción, llamar al corrupto por su nombre y que cuando menos pierdan su respetabilidad, porque antes robaban y no perdían su respetabilidad; se les ponía de ejemplo y se les consideraba muy hábiles, astutos, buenos para los negocios”.



“Pero esto ya cambió y por eso esta extradición va a ayudar mucho para ir purificando la vida pública, para ir limpiando de corrupción al país”, comentó.



Este jueves, El Universal informa que Emilio Lozoya será extraditado a México hoy mismo, según confirmaron a esta casa editorial fuentes de la Policía Nacional española, que no aportaron más detalles sobre un operativo que se lleva a cabo con toda cautela.



ESPAÑA EXTRADITA HOY A EMILIO LOZOYA



El exdirector de PEMEX pasó la noche del miércoles en la cárcel de Navalcarnero (Madrid), donde permanece recluido a la espera de ser entregado a las autoridades mexicanas, de acuerdo con lo que ratificaron por su parte instituciones penitenciarias.



Las Fuerzas de Seguridad del Estado deberán liberar la orden de excarcelación de Lozoya para que salga de prisión en un vehículo policial y bajo fuerte vigilancia, a fin de que pueda abordar el avión enviado expresamente por la Fiscalía General de la República (FGR), que aterrizó ya en territorio español.



La FGR, que maneja celosamente toda la información referente a la extradición de Lozoya, indicó que en el vuelo de regreso a México el detenido viajará junto al agregado de esa dependencia en España y Europa, Luis Alejandro Cervantes Vázquez.



Fuentes de la dependencia estimaron que, de cumplirse todos los trámites ante autoridades españolas, Lozoya Austin llegaría a territorio mexicano después de las 13:00 horas.