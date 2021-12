AMLO manda al Secretario de Hacienda a Perú para ayudar al Presidente

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, viajó a Perú para apoyar a ese país porque, dijo, “está atravesando una situación difícil”.En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador precisó que Ramírez de la O fue a Perú para apoyar al gobierno de izquierda de Pedro Castillo.“No sólo es Perú. Durante el periodo neoliberal, los dueños del mundo, porque esto no es espontáneo, no es casual, fueron creando sistemas de gobierno para que no pudiera llegar un líder popular a gobernar y que si llegaba un líder popular, lo pudieran rodear y tenerlo atado”, expresó el Presidente López Obrador.López Obrador comentó que llama la atención que por ejemplo, en 20 por ciento de los votos en el Congreso, se acepta solicitud para remoción del Presidente Castillo y con el 40 por ciento se quita el Presidente, ni siquiera es el 50 más uno.Señaló que al mes de haber llegado, los adversarios de Pedro Castillo le iniciaron un procedimiento para destituirlo y pasó el 20 por ciento “y afortunadamente no llegaron al 40 por ciento en la segunda votación, creo que necesitan 52 votos y obtuvieron 46, o sea que estuvo cerca”.“Imagínense un conservadurismo apoyado hasta por Vargas Llosa, una cosa irracional”, expresó López Obrador.“Nos pidió apoyo el Presidente (Pedro Castillo) porque toda una campaña en contra, mediática. Además, alentada, aparejada de la inflación que está afectando a nivel mundial pero que allá plantean que es sólo de Perú y que es por incapacidad. Entonces fuimos, siendo muy respetuosos, pues a apoyar, sobre todo lo que se puede hacer para ayudar a la gente humilde, a la gente pobre en tiempos difíciles”, dijo el Mandatario de México.Refirió que al Secretario Ramírez de la O lo acompañó la Subsecretaria de Bienestar y la encargada de proyectos de apoyo a países extranjeros de la Secretaría de Relaciones Exteriores.“Tenemos que ayudar a los pueblos hermanos porque esto no es sólo apoyar a un Presidente surgido de un movimiento popular, que es un dirigente que orgullosamente nace en la zona serrana. Viene de las comunidades pobres”, dijo al mencionar que habló con Pedro Castillo.López Obrador comentó que el Presidente de Perú le contó que los opositores no querían que Pedro Castillo entrara al Congreso con sombrero, además que cuando iba caminando en Lima, los pitucos, “que son los equivalentes a los fifís”, se tapaban la nariz.“De eso no te preocupes, tú eres un dirigente surgido del pueblo con mucho orgullo (...) A lo mejor te va a servir que yo te cuente que el mejor presidente de México era un indígena zapoteco, Benito Juárez y las pitucas de su tiempo, cuando iban al baño decían ‘voy al Juárez’. Todo eso lo padeció el mejor Presidente que ha habido en la historia de nuestro país. Es algo que sirve para entender cómo es el pensamiento reaccionario, cómo es el pensamiento conservador, el clasismo, el racismo y afortunadamente los pueblos están levantándose”, señaló López Obrador.Agregó que se revisan los tratados comerciales con Europa y otro con Ecuador, que tiene que ver con la producción de camarón y plátano.