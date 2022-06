AMLO niega amenazas hacia “Alito”; “No me meto en eso”, dice

Luego que el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, divulgara un audio en el que asegura que fue amenazado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por medio del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, de que se iría “con todo” en su contra si el tricolor votaba en contra de la Reforma Eléctrica, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que esto sea cierto.En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo Federal afirmó que nunca ha hecho este tipo de acciones por principios e ideales y aseguró que estos audios tienen que ver en vísperas de las elecciones para gobernador en seis Estados del país que se llevarán a cabo este domingo.“No es cierto, no me meto en eso, nunca lo he hecho. Es un asunto de principios, de ideales, de moral y tiene que ver con la polémica que existe y además estamos en vísperas de las elecciones pero yo no me meto en eso”, dijo.En Palacio Nacional, el Mandatario federal aseguró que tiene cerca de dos o tres años que no plática con el senador Manuel Velasco, “lo saludé el día de la inauguración del Aeropuerto Felipe Ángeles”.“Lo que dice el dirigente del PRI es que el mensaje habría llegado a través del Secretario de Gobernación que lo instruyó para amenazarlo a través de Manuel Velasco”, se le señaló.- No, no, ahí son otras cosas, ahí se tratan de otros asuntos, contestó.- ¿Cuáles?“Yo creo que son hasta de dominio público pero, además, ustedes son muy buenos periodistas, no quiero hablar de eso. No quiero hablar de eso”, reiteró.- ¿Cómo ve estos escándalos inmobiliarios, de lavado de predios en los que está involucrado el dirigente?”- No quiero hablar de eso y menos hoy. A lo mejor pasando las elecciones ya hablamos pero no quiero hablar de eso.Este martes, Moreno Cárdenas denunció que el Gobierno Federal emprendió una campaña de persecución y difamación en su contra como represalia por haber votado en contra de la Reforma Eléctrica.En conferencia de prensa, el dirigente priista acusó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, de haberle enviado una amenaza a través del senador Manuel Velasco Coello, quien es amigo de ambos.Moreno Cárdenas presentó el audio de una llamada telefónica que sostuvo antes de la votación en la Cámara de Diputados con Velasco Coello, quien le informó que, delante de él, el titular de la SEGOB habló con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el mensaje fue “que, si no jalabas, iban a ir con todo”.En la llamada telefónica del 8 de abril, el Senador del Partido Verde le comentó al Presidente del PRI que el secretario le dijo: “Oye, cabrón, yo quiero ayudar, quiero platicar con él (con Alejandro Moreno) (...) He platicado con él pero sí estoy preocupado porque pues esto ya se va a poner muy tenso”.