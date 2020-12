AMLO niega haberse vacunado contra COVID-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es falsa la versión de que esté vacunado contra el COVID-19. Comentó que según sus cálculos, le tocará aplicarse la vacuna en marzo de 2021.



“Eso es parte de la politiquería, son muy inmorales nuestros adversarios. Esa es una característica del conservadurismo, son mentirosos y corruptos. No es cierto (que me vacuné). Pero así hay muchísimas cosas en los medios, muchas mentiras. Imagínense cómo voy a hacer yo eso, yo lo que estoy haciendo es cuidarme hasta que toque mi turno”.



“Ya estoy sacando mi cuenta, me va a tocar como para marzo por la edad y la hipertensión. (Quiero) decir que estoy bien de salud. Gracias a la naturaleza, al creador, a la ciencia, estamos bien”.



En su conferencia de prensa, el Mandatario dijo que se cuenta con una buena vacuna pues no permitiría que se dañe a los mexicanos, por lo que pidió tener confianza.



"No permitiríamos que se use una vacuna que dañara, no lo haríamos en ningún caso por convicción, no se permitiría”.



Expresó que por eso defiende al doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud, que es un hombre con ética y por eso defiende al subsecretario Hugo López-Gatell, al doctor Gustavo Reyes Terán, quienes están al frente de la estrategia porque son gente honesta y humana.