AMLO no debe medir a todos los empresarios por igual: CCE Orizaba-Córdoba

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no debe medir a todos los empresarios por igual, pues las condiciones de los grandes no son las mismas que los pequeños, indicó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en la zona Orizaba-Córdoba, Luis Cruz Montesinos.



Resaltó que los pequeños y medianos empresarios son aquellos que desde antes de la pandemia resultaron afectados y que han pedido ayuda, situación que sí es diferente a la de los grandes.



"A nosotros nos están midiendo cómo miden a los empresarios grandes, por eso ya hicimos el posicionamiento a nivel nacional, precisamente porque nosotros no somos las grandes empresas o los grandes empresarios, sino que somos unos empresarios que viven y comen y trabajamos diariamente nuestros negocios y necesitamos el apoyo".



En este sentido volvió hacer el llamado para que las autoridades federales y estatales volteen a verlos y los ayuden, de lo contrario va seguir habiendo cierres de negocios y pérdida de empleos.



De igual forma enfatizó que el dirigente nacional del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelí, ha buscado hacer propuestas para trabajar junto con el gobierno y así poco a poco se vayan recuperando de la crisis que enfrentan como sector.



"Esperamos que las autoridades comprendan que debemos todos fortalecer al país y no dividirlo. Además, esperamos que acepten y analicen el plan de infraestructura que a nivel nacional se le va a entregar al presidente de la República".



Reiteró que los pequeños y medianos empresarios no tienen problemas con el ejecutivo federal, pero sí buscan que haya condiciones para poder apoyarlos.