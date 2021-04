AMLO no deja de presumir supuestos logros de Gobierno, debe ser sancionado: PRD

Mediante la presentación de un incidente de incumplimiento de medida cautelar, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) exigió al Instituto Nacional Electoral (INE), que sancione al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, “por entrometerse en el proceso electoral de manera descarada”.



Así lo dio a conocer su representante ante el Consejo General, Ángel Ávila Romero, quien insistió que el titular del Ejecutivo federal debe ser multado “por las constantes transgresiones a la normatividad” y por entrometerse descaradamente en los comicios en curso, “pues no deja de hablar de sus programas sociales en las conferencias matutinas”.



“Nosotros le exigimos al INE que es la autoridad competente y que tiene todos los elementos necesarios, para que haga valer la Ley e imponer al titular del Ejecutivo una amonestación pública de acuerdo a las medidas cautelares y, en consecuencia, hacerle un llamado de atención por sus constantes transgresiones a la normatividad”, expresó.



A decir del líder partidista, López Obrador sigue utilizando “las mañaneras” para tratar de presentar supuestos logros de su administración, violando con ello, el artículo 134 Constitucional donde se establece claramente que ningún funcionario de gobierno puede estar ofreciendo esta información durante las campañas electorales



En cambio comentó que las únicas campañas institucionales que pueden realizar los gobiernos en este periodo electoral, son las que tengan que ver con salud o con fin de orientación en materia de Protección Civil.



“Ya es hora de que Presidente de la República entienda que no es un actor electoral, sino un funcionario público y como tal debe de respetar lo que marca la Constitución”, dijo Ávila Romero.



Asimismo, señaló que su partido espera que se tenga consecuencias legales para López Obrador, “de lo contrario, nosotros volvemos a exigir el Jefe del Ejecutivo cumpla la Ley y la Constitución y deje de entrometerse en los procesos electorales”.



Y es que el 16 de abril, el PRD inició un procedimiento especial sancionador (PES), en contra de las expresiones del mandatario mexicano en una de las conferencias conocidas como “mañaneras del Presidente”, en la cual emite propaganda gubernamental prohibida totalmente en campaña electoral.



Ante ello, la Comisión de Quejas y Denuncias declaró procedente el dictado de medidas cautelares, exhortando a Andrés Manuel López Obrador que, durante las campañas electorales y hasta el día de la jornada electoral a celebrarse el 6 de junio, se abstuviera de difundir logros de gobierno –incluyendo programas sociales y las personas beneficiarias-, obra pública, e incluso emitir cualquier tipo de información que pueda incidir en las preferencias electorales dela ciudadanía.



Según el partido del Sol Azteca, el 20 de abril una vez más habló no sólo hablo de temas electorales, sino que incumplió lo ordenado por el INE mediante un acuerdo de medidas cautelares, y el 27 de abril, reiteró esta conducta al comentar diversos avances de su Gobierno, como son: precios de la gasolina en la frontera norte, la construcción de sucursales de Banco de Bienestar y la entrega de Créditos del Infornavit.



“Si el Instituto Nacional Electoral no hace algo para detener este intervencionismo, sino logra hacer efectivas las resoluciones que él mismo emitió, estaríamos frente a un documento que nunca nació a la vida jurídica, ya que no logró hacer efectivas las consecuencias dispuestas en el referido”, expone el PRD en el escrito.



Adicionalmente, Ávila Romero insistió que “es urgente que la autoridad Electoral Federal sancione al titular del Poder Ejecutivo Federal para que cumpla con la Medida Cautelar ordenada y sobre todo se le ordene una vez más, no emita logros de Gobierno, programas sociales, ni nada relativo, hasta en tanto finalice el proceso electoral en curso”.