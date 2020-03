AMLO no se aislará pese a contagios cercanos; eso quieren “conservadores”

Pese a que el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, dio recientemente positivo en la prueba de coronavirus días después de estar en una conferencia “mañanera”, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se aislará pues eso es lo que buscan “los conservadores” para tomar control del país.



En un mensaje enviado desde el Hotel Lucerna, en Culiacán, Sinaloa, donde estuvo como huesped una de las primeras personas contagiadas con COVID-19, el Ejecutivo afirmó que de ausentarse sus adversarios aprovecharían el vacío de poder.



“¿Saben qué quieren los conservadores? Que yo me aísle. Imagínense, no habría conduccción (del país), o sí, hubiera conduccion de ellos porque en política no hay vacíos de poder, los vacíos se llenan y esos es lo que ellos quieren, que haya un vacío, para que se apoderen ellos de la conducción política del país de manera irresponsable”, dijo.



Según el Presidente, la oposición actúa por coraje ante los cambios que ha implementado su administración.



“Como estaban dedicados a robar, a saquear y decidimos basta, entonces están muy enojados porque robaban las grandes corporaciones, no pagaban impuestos, los medios de comunicación estaban al servicio de estos grupos, con honrosas excepciones, tenían a sueldo a intelectuales, articulistas”, dijo.



Este sábado se dio a conocer que el mandatario de Hidalgo dio positivo al coronavirus. En los últimos 10 días, según medios como El Universal, Fayad recorrió hospitales del Estado y mantuvo reuniones con el Presidente y el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Además, el pasado 18 de marzo estuvo en una conferencia del Ejecutivo federal en la Ciudad de México.



Este domingo se confirmó que el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, también dio positivo a la prueba de COVID-19.



Por su parte, el Presidente aseguró que se ha tomado la temperatura a los aeropuertos a los que se llega y se encuentra bien de salud.



“Estoy muy bien y de buenas, si hay calentura, si hay tos seca, si hay malestar de cuerpo, dolor de cuerpo más allá de lo natural, porque con la edad duele el cuerpo y más cuando se trabajan 16 horas... y la tercera, si hay dificultad para respirar entonces sí hay que hacerse la prueba pero si no, ¿para qué alarmarnos? Estarnos tranquilos, desde luego en casa si no tenemos necesidad de ir al trabajo hay que quedarnos en casa.



Por último, López Obrador señaló que los dos gobernadores infectados se mantienen bajo vigilancia.



“Les mando un abrazo, estoy pendiente de ellos, están siendo atendidos, están bien, mando un abrazo a todos los enfermos. Estamos haciendo todo de manera muy profesional para que no haya enfermos”, dijo.