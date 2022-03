AMLO ordena a grupo de expertos analizar el dejar uso de cubrebocas

Ruy López Ridaura, director general del Centro de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) de la Secretaría de Salud, aseguró que el grupo de expertos encargados de la pandemia de COVID-19 analizan el dejar de usar cubrebocas y este jueves podrían fijar una postura.Al salir de una reunión de seguimiento sobre el nuevo modelo de Salud IIMSS-Bienestar en Palacio Nacional, el doctor López Ridaura dijo que el tema fue un encargo hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la reunión.“Se hará un comunicado y mañana saldrá. Hay un lineamiento que está trabajándose, pero sÍ, nos encargaron por lo que comprometió el Presidente”.Explicó que esto dependerá de consenso al que lleguen los expertos encargados de atender la pandemia, porque se está tomando en consideración la nueva variante “Deltacron”.“El Presidente se comprometió y estamos trabajándolo, yo creo que mañana podremos sacar un comunicado, está en proceso, con la conclusión de los grupos de trabajo. Son discusiones colegiadas donde se toman todos los aspectos no es una decisión unipersonal”.El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda informó que a partir del próximo domingo 13 de marzo, ya no será obligatorio el uso de cubrebocas en espacios abiertos, con lo cual Nuevo León, gracias a que cuenta el mejor sistema de salud público y privado de todo México, “le pone el ejemplo” a este país y a Latinoamérica, ya que esta medida sólo se ha puesto en práctica en algunos países europeos.Acompañado por Alma Rosa Marroquín Escamilla, titular de Salud del estado, quien informó que tras la evaluación semanal del Semáforo Epidemiológico, el estado pasó a semáforo verde, dijo García Sepúlveda: “Qué gusto acompañarlos esta mañana, para dar una noticia muy importante para Nuevo León, hace exactamente dos años llegó el primer caso de covid a este estado, el ciudadano Tony Pena que fue nota, llegaba a la ciudad proveniente de un viaje”.Ese día, recordó el mandatario, “empezó el tormento que duró dos años”, y agregó que hace tres semanas, el 14 de febrero, Nuevo León tomó una decisión muy importante cuestionada sin duda, pero muy bien analizada y con mucha evidencia, que fue regresar a clases presenciales de manera obligatoria, y de entonces a la fecha, no ha habido un solo niño, niña o adolescente que haya llegado a un hospital en condición grave.