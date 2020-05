AMLO ordena defender en tribunales su criterio de energías limpias

Ante las acciones legales que han iniciado empresas generadoras de energías alternativas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que respetará las decisiones que tome el Poder Judicial y que está a favor de energías limpias pero informó que ordenó a funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la Secretaría de Energía (SENER) defender el criterio del Gobierno Federal en tribunales porque “nuestra decisión es que no haya privilegios para las empresas”.



En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal acusó que no es posible que en plena contingencia sanitaria por COVID-19 estas empresas “quieran seguir medrando como si nada pasara; la corrupción no se debe de permitir en ningún momento y menos ahora”.



“Recapitulando: uno, hay Estado de Derecho, respeto al Poder Judicial; dos, estamos a favor de las energías limpias; tres, no aceptamos la corrupción y cuatro, vamos a defender nuestro criterio en los Tribunales porque tenemos el derecho de hacerlo”.



“Ya di instrucciones a los servidores públicos de la CFE y de la Secretaría de Energía para defender nuestra decisión de que no haya privilegios para las empresas. No es posible que estemos pasando por un mal momento económico todos y ellos quieran seguir medrando como si nada pasara, la corrupción no se debe de permitir en ningún momento y menos ahora”, dijo.



“Entiendo que estén molestos pero ojalá y vayan poco a poco aceptando que son otros tiempos. Ya no vamos a permitir la corrupción, eso ya eso pasó al basurero de la historia. Sí al diálogo pero con legalidad”.



El Presidente informó que no se suspenden y no se cancela ningún contrato.



"No hay expropiaciones, no hay estatismo, no hay nacionalización de la industria eléctrica como lo hizo el presidente Adolfo López Mateos. Es que no haya corrupción, porque de pagar sobreprecios por la energía eléctrica, los consumidores tendrían que pagar más”, advirtió.



“Vamos a respetar decisiones de los jueces, de los magistrados, de los ministros. Hay en México lo que no se tenía antes, un auténtico Estado de Derecho, porque antes era un Estado de chueco, de cohecho; y si me piden pruebas, las tengo pero no viene al caso, ya ustedes saben. Es de dominio público cómo estaban los jueces, magistrados, ministros”.



En Palacio Nacional, el mandatario aseguró que en administraciones anteriores se entregaron concesiones, contratos leoninos, que afectaron el interés nacional, que afectan al pueblo de México y que dañan la economía popular.



"Porque a través del influyentísimo se pactó mediante componendas entre empresa particulares y funcionarios públicos, la compra de energía eléctrica a precios elevadísimos con subsidio, incluso se pretendía destruir a la Comisión Federal de Electricidad, cerrar las plantas de la CFE, subutilizarlas”.



López Obrador señaló que, aunque empresas contraten gacetillas o inserciones pagadas en periódicos en el extranjero, no harán que cambie de opinión sobre este tema, “porque no podemos permitir la corrupción”.



“Entonces sí al diálogo, que se entienda que eso que hacían antes era porque se los permitían, porque trataban muy bien a los funcionarios, los colmaban de atenciones. Cuando terminaba un funcionando del sector energético, de la industria eléctrica, tenían seguro su trabajo en las empresas particulares de generación de energía”.



“Se iban a los Consejos de Administración de las empresas; los exsecretarios de Energía, ¿dónde están? Hasta los expresidentes se iban a trabajar a las empresas que ellos ayudaban y a las que se beneficiaban con las privatizaciones”.



Acusó que con actos de corrupción, se les dio preferencia a estas empresas de generación de energía limpia en contra de la CFE.



"Entonces, lo que estamos haciendo ahora es poner orden y que haya piso parejo, porque de lo que se quejan de que hay preponderancia de la CFE o del Estado es exactamente lo que ellos hacen porque ellos tomaron la CFE".



“Lo que estamos protegiendo es el consumo de la energía eléctrica y garantizando que se pueda ofrecer a precios justos, cuando estos señores se apoderaron de la industria eléctrica, desde el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari aumentaba y aumentaba el precio de la luz”, dijo.