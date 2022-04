AMLO ordena expropiación por utilidad pública, de terrenos para el Tren Maya

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay empresas inmobiliarias dueñas de terrenos por donde se busca que pase el Tren Maya, que no están aceptando los avalúos y quieren “sacar raja” y buscan cobrar muchísimo por ellos, por lo que reveló que ordenó de que se haga valer la expropiación por utilidad pública y que se pague a precio comercial.En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo Federal manifestó que los dueños de estos terrenos piensan que porque se tiene el tiempo encima “nos van a poner contra la pared” pero aseguró que aunque le lleve más tiempo, dejará este tema hasta el final y pedirá a jueces que resuelvan los más pronto posible en caso de que interpongan amparos por estas expropiaciones.“Empezaron a acaparar la tierra, a especular, ya son empresas inmobiliarias. Hay incluso casos en donde no aceptan los avalúos y quieren sacar raja, quieren sacar raja, cobrar muchísimo. Ya di la instrucción de que donde hay esos abusos pues se haga valer la expropiación por utilidad pública y que se pague la indemnización al precio comercial pero no más, porque son ventajosos”.“Están acostumbrados a robar y piensan que porque tenemos el tiempo encima nos van a poner encontrar de la pared, pues no, aunque nos lleve tiempo lo vamos dejar hasta el final y vamos a pedir a los jueces que nos resuelvan lo más pronto posible, tanto en el caso que haya amparos o que se vayan amparando por expropiaciones con la justificación de utilidad pública, porque es una obra importantísima, son 105 mil empleos”, dijo.