AMLO ordena investigación “a fondo” de asesinato de periodista Lourdes Maldonado

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la reportera Lourdes Maldonado, asesinada el domingo en su domicilio de Tijuana, Baja California, tenía protección del Gobierno del Estado y no era parte del mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos de su Gobierno.“El año pasado solicitó protección al gobierno de Baja California y se le otorgó esa protección. No estaba inscrita en el programa de protección a periodistas del Gobierno Federal; que se conozcan estos elementos. De todas formas, nosotros estamos obligados a aclarar este crimen y evitar que continúen los asesinatos de periodistas y de los ciudadanos, por eso trabajamos todos los días”.En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que dio instrucciones para llevar a cabo una investigación a fondo, a fin de que este y otros crímenes no queden en la impunidad.“He dado ya instrucciones porque vamos a llevar una investigación a fondo. La diferencia es que nosotros no permitimos la impunidad”.Criticó que sus adversarios, que son muy hipócritas y deshonestos, utilizan estos lamentables casos para atacar a su Gobierno porque traen mucho coraje y les molesta mucho pues quieren que continúe el régimen de corrupción y privilegios.El Presidente ordenó trasmitir la participación de Maldonado en la mañanera de marzo de 2019 porque son “tiempos de zopilotes” y hay medios que actúan de manera tendenciosa y no contextualizan lo que sucedió.