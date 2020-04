AMLO pide a BANXICO no rescatar empresas con problemas financieros previos a COVID-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al Banco de México (BANXICO) tener cuidado y garantizar los créditos que destinará a las pequeñas y medianas empresas, con el objeto de que no se vaya a rescatar a quienes antes de la pandemia del Coronavirus tenían problemas financieros.



“Hay que tener cuidado, que sea la mediana y la pequeña, no vaya a ser para rescatar empresas que antes del Coronavirus ya tenían problemas financieros”.



“Mucho cuidado, debemos de respetar al Banco de México y sus decisiones pero sus reservas no son de BANXICO, son de la nación”, advirtió.



En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, acompañado por la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde y el procurador del Consumidor, Ricardo Sheffield, el mandatario advirtió que si no se cuidan esos créditos, podrían cargarse a la Hacienda Pública.



“Habría que debatir primero sobre a quién rescatar en el caso de que se contraten créditos: a las grandes corporaciones, los grandes bancos o rescatar al pueblo, es interesante el debate sobre esto”, comentó.



El titular del Ejecutivo señaló que entiende y respeta aquellos que extrañan y añoran el neoliberalismo y que quieren que regresen las antiguas fórmulas para salir de crisis económica pero en México hubo un cambio, “ya no es más de lo mismo”.



BANXICO ha señalado que el apoyo financiero por más de 800 mil millones de pesos que anunció la semana pasada, es necesario porque la contracción de la economía va a ser muy significativa este año.



El gobernador de la institución, Alejandro Díaz de León Carrillo, anticipó en entrevista con El Universal, que el periodo de distanciamiento social tomará más tiempo, lo que puede dar lugar a una mayor presión en los diferentes agentes económicos, como empresas y hogares.