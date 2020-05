AMLO pide a quienes quieren su renuncia que “no coman ansias”

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a sus adversarios, quienes piden que dimita a la Presidencia de México, a que “no coman ansias”, porque en 2022 se someterá a la revocación de mandato donde el pueblo decidirá sí termina su periodo hasta 2024.



“No podemos dar ni un paso atrás, eso no lo entienden nuestros adversarios qué protestan que quieren que yo dimita, que me vaya del gobierno, que no coman ansias, yo mismo establecí las reglas.



“El año próximo las elecciones para renovar el Congreso, ahí la gente va a votar si quiere que regrese el conservadurismo, la corrupción, los privilegios, el pueblo es libre y yo voy a respetar siempre el mandato popular y luego en 2022, como lo recordó hace unos días uno de los intelectuales orgánicos del régimen, viene la revocación de mandato, una reforma que yo promoví para que en el 2022 se le pregunte a la gente: ¿quieres que continúe el presidente o quieres que renuncie?, porque el pueblo pone y el pueblo quita”, dijo en un video previo a su llegada a este destino previo al arranque de su gira de trabajo.



Este fin de semana circuló en redes sociales otro video donde un grupo de intelectuales analizan el gobierno de López Obrador y uno de ellos sugiere usar las vías institucionales para debilitar la Presidencia y con el desgaste de su gobierno en 2022 ganarle la revocación de mandato.



El presidente López Obrador dijo que sus adversarios pueden seguir articulándose, pero les criticó que son muy corruptos, no quieren perder sus privilegios y no son humanistas.



“Porque no les importa el otro, el prójimo, pero en fin esa manera de pensar conservadora la respetamos y respetamos del derecho a disentir”.



Aseguró que sí en 2022 la gente dice que renuncie, “nos vemos”; si la gente dice que continúe el Presidente terminará hasta el 2024 porque es demócrata y partidario de la no reelección.



“Soy partidario del sufragio efectivo, no reelección, entonces vamos a hacia adelante a seguir transformando al país, a acabar con la corrupción, con los privilegios”.



El Mandatario dijo que hay resistencias porque el Presupuesto se usaba para que servidores públicos se dieran la gran vida, colmados de atenciones privilegios.

“No solo los servidores públicos también periodistas, seudointelectuales, académicos, todos a la sombra del poder público, para aplaudir, para quemarle incienso al Presidente”.