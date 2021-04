AMLO pide a Salgado Macedonio luchar contra fraude de manera pacífica

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a Félix Salgado Macedonio a luchar contra el fraude electoral de manera pacífica pero enfatizó que se debe dejar al pueblo de Guerrero a elegir libremente al próximo gobernador.



“Hay que luchar en contra del fraude de manera pacífica, no a la violencia, todos estos personajes, incluidos los intelectuales orgánicos, todos nos han dañado y lo peor, han dañado al país, porque han avalado fraudes electorales y la respuesta ha sido pacífica. Yo siento que el derecho a defender la democracia debe darse en marco de legalidad y manera pacífica”.



Reconoció que las declaraciones de Salgado Macedonio acerca de que si no aparece en la boleta electoral no habrá elecciones en Guerrero, así como las amenazas de buscar la casa de los consejeros electorales que voten en contra de validar su candidatura crispan el ambiente electoral, aunque afirmó no justificarlo, lo comparó a lo que él vivió con el desafuero.



“Ah sí, esas declaraciones crispan el ambiente electoral pero también crispan los que hacen fraude, no estoy justificando, nada más por qué no se ve el asunto de manera integral, no sólo una parte, porque ahorita se rasgan las vestiduras diciendo, está mal, no se debe eso de presentar y qué, los fraudes o querer impedir por consigna que no participe un candidato ¿no es malo? ¿Por qué no dejar al pueblo que decida? Qué eso no es también un agravio, un atentado a la democracia, no estoy justificando lo otro, nunca nosotros hemos recurrido a la violencia”.



Acerca de las acusaciones de abuso y acoso sexual en contra de Félix Salgado Macedonio, el Mandatario señaló que no existe un proceso judicial por violación.



Resaltó que el INE argumentó que Félix Salgado Macedonio no comprobó gastos de precampaña, en ese sentido llamó a que se le sancione pero no a quitarle su derecho a participar en los comicios, resaltó que la creación de delitos es un hecho que él sufrió cuando le quitaron el fuero a fin de dejarlo fuera de las boletas electorales.



“Si el tribunal resuelve, pues sancionen pero no le quiten el derecho de participar y que sea el pueblo el que decida si es mal candidato, mal ciudadano, que el pueblo sancione, que el pueblo diga, que el pueblo de Guerrero, no por consigna. ¿Por qué defiendo esto? Porque es algo que me hicieron, me desaforaron, guardadas las proporciones pero es lo mismo. Desde Los Pinos dijeron, este no va, me inventaron que había violado un amparo, habló el Presidente, que es una vergüenza con el Presidente de la Corte en ese entones y me presentan denuncia para quitarme del cargo, tener un proceso judicial para que mi nombre no apareciera en la boleta”.



Destacó que habrá que esperar que las instancias legales resuelvan pero reiteró el llamado a que no haya actitudes que violenten la democracia en el país.



“¿Quién me sacó adelante?E l pueblo, porque el pueblo es mucha pieza, nunca voy a olvidar esa lección y muchas otras, que voy a estar confiando en medios de comunicación, políticos, económicos, lo que diga mi dedito, yo confío en el pueblo, es el que me ha salvado siempre. En el tema, pues hay que esperar que las instancias legales resuelvan lo que se considere pero sí, a ver, no puede haber actitudes, no se pueden presentar actitudes prepotentes de te quitamos candidatura, que no se quiera descalificar a la mala a nadie”.



“Si por un supuesto delito de no justificar 130 mil pesos, primero hay que ver si sucedieron las cosas y no usar esos pretextos, no fabricar delitos y ¿dónde está la Constitución? ¿Dónde queda ese derecho que es supremo y el derecho del pueblo que es el soberano a elegir? Si se tratara de asunto grave, probado, ahora en este caso particular, para no ocultar nada, si está acusado de acoso sexual, que tampoco hay un proceso de violación, ¿qué, al no haber elementos se traslada la presunta violación a otro delito? Pues no, no se puede”.



El Presidente López Obrador pidió al Tribunal electoral y a los consejeros electorales actuar en favor de la democracia, acerca de dar su opinión sobre este tema, el Mandatario aseguró que nunca se quedará callado por ser políticamente correcto.



“Que sea el pueblo el que decida y los del tribunal y el consejo, nada más que actúen como auténticos jueces, que piensen en la democracia, no en los intereses de grupo, nosotros jamás vamos a amenazar a nadie, prohibido prohibir. Y si piensan que tratando este tema aquí, que yo me meta, es malo, siempre me he metido, aunque me afecte, cuando se trata de principios, de defender la democracia, de desenmascarar a hipócritas, siempre he dado mi punto de vista y no me importa lo políticamente correcto”.