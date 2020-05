AMLO pide ahorrar lo mucho o poco que se tenga para enfrentar la pandemia

Por la crisis económica mundial ocasionada por Covid-19, y que se prevé que México tenga una caída del 6.6%, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió la tarde de este sábado a los mexicanos ahorrar lo mucho o poco que se tenga para poder enfrentar esta pandemia.



En un video de 17 minutos difundido en sus redes sociales, López Obrador señaló que posiblemente el miércoles se presente el Plan de Reactivación Económica, Social y Escolar tras la situación de emergencia por coronavirus.



Además indicó que cifras preliminares del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) señalan que a la fecha se han perdido 500 mil empleos, pero, “la verdad es que se pensaba que íbamos a caer más”.



“No endeudarnos, ahorrar, ahorrar. Aprovecho para decirle a la gente que estamos bajando estos recursos de manera directa y no está de más que les diga que hay que ahorrar, aunque sea lo poco que reciben, cuidarlo”, señaló.



“En todo, ahorrar para salir adelante, lo mucho o poco, que lo cuidemos y nosotros estamos buscando que lo mucho o poco que tenga el país se distribuya con justicia que les llegue a todos. Por el bien de todos, primero los pobres”, dijo.



Al mostrar gráficas de proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), señaló que en todo el mundo habrá decrecimiento y recesión económica, y en México se calcula que habrá una caída en la economía del 6.6%.



“Miren, este es una proyección del FMI. En todos los casos hay recesión, en vez de crecimiento va haber decrecimiento de la economía. Estados Unidos -5.9% se va a caer la economía; Alemania -7%; Francia -7.2%; Italia-9%; España –8%.



“A nosotros nos calculan -6.6%. Fíjense que va a crecer China 1.2%, cuando China por décadas ha crecido en promedio 10% y ahora calculan 1.2%; la India 1.6% y todos los demás en recesión. La peor recesión desde la Gran depresión, desde el crack de 1929 hasta 1933”, destacó.



Al informar que al igual que ha ocurrido en Estados Unidos –donde se han perdido más de 20 millones de trabajos- en México se han perdido de enero a abril alrededor de 500 mil empleos.



Ante este panorama, el Ejecutivo federal señaló que el programa del Gobierno mexicano es inyectar recursos y fortalecer la economía popular.



“Nosotros pensamos que de esta manera vamos a lograr la recuperación de la economía. Ya vamos a dar a conocer la próxima semana -espero que el miércoles- el plan de reapertura de la actividad económica, social, cultural, es decir, el término de la cuarentena.



“Vamos a reiniciar con mucho cuidado, poco a poco, con medidas sanitarias para que no se complique la situación. Llevamos ahora buenos resultados en lo que cabe porque ya dije, duele mucho que se pierdan vidas humanas, aunque sea una sola persona la que pierda la vida”, indicó.



Apuntó que en los últimos 10 días se han entregado 16 mil millones de pesos en créditos a pequeños empresarios y programas sociales, pero en todo el mes de mayo se prevé dispersar 132 mil millones, 101 mil millones de pesos en junio y 123 mil millones en julio.



Detalló que para apoyar a pequeños comerciantes, se han entregado 125 mil 260 créditos, con un monto de 3 mil 131 millones de pesos; y en créditos a la palabra se han dispersado 303 mil con un monto de 7 mil 594 millones de pesos.



En este sentido, pidió a los beneficiarios ir a las sucursales de Banco Azteca para cobrar estos apoyos.



En cuanto al programa “La Escuela es Nuestra”, López Obrador señaló que aquellas escuelas que ya tengan creado y registrado su comité de padres y madres de familia, les pidió que vayan a este mismo banco a retirar los recursos, que suman casi 5 mil millones de pesos, y aconsejó que este apoyo se destine en la construcción de obras, como aulas, reparación de baños.



“Que le den trabajo a los maestros albañiles, a los trabajadores de la construcción, porque son 25 mil escuelas, queremos que sean 25 mil frentes de trabajo. Podemos tener en estas escuelas trabajando cuando menos a cinco trabajadores de la construcción y esto reactiva abajo la economía”, apuntó.



En tanto que en las Tandas para el Bienestar, señaló que se han dado 67 mil créditos con un monto de 405 millones de pesos.



Reiteró el reconocimiento a los migrantes mexicanos radicados en Estados Unidos quienes, a pesar de la crisis por la pandemia, han enviado en marzo 4 mil millones de pesos, lo que constituye la principal fuente de ingresos que tiene México.



“Y tengo información que así viene abril. Muchas gracias paisanos porque todo esto va para abajo. Estamos hablando de 10 millones de envíos, en promedio cada envío 380 dólares que son como 9 mil pesos para cada familia de las remesas. Esto ayuda mucho”, señaló.



El Presidente informó que además se entregarán 180 mil apoyos por 7 mil pesos a cada pescador y pidió que este monto se distribuya de manera equitativa y no “machista”.



“Pensando también en la familia, vamos a entregar a 180 mil pescadores; les va a llegar su apoyo de manera directa, pero es para la familia de los pescadores, es para toda la familia, y cuando les llegue ese apoyo - ya va a ser este mayo- vamos a comenzar con 7 mil pesos por pescador.



“Son 180 mil, cuídenlo ahí y que sea equitativo, que sea para toda la familia, que no sea, ahora sí que machista el manejo del dinero, que nada más el hombre se quede con el dinero, para el llamado jefe de la casa y se lo gaste y no llegue nada para la familia, para los hijos, para las compañeras esposas", dijo.